Bambino Gesù | la rabbia dei genitori | quel medico salva i bimbi | resti dov' è

Pediatria - Bambino Gesù : una pedalata per tornare in pista dopo il trapianto : Biciclette nuove e fiammanti in dono per 9 giovani pazienti trapiantati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ieri pomeriggio si sono ritrovati nella sede del Gianicolo per dare una pedalata in compagnia. La squadra di ciclisti in erba si era già riunita lo scorso ottobre nella Minifondo di Roma, gara promossa dall’As Roma Ciclismo nell’ambito della campagna nazionale ‘Diamo il meglio noi’ sulla donazione e sul trapianto di organi, tessuti ...

Da Aosta a Roma : marcia per la Ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù : Roma, 6 set., askanews, - Una camminata di 50 km al giorno lungo la Via Francigena dall'8 al 23 settembre prossimi per raccogliere fondi in favore della Ricerca nel campo delle malattie ...

Da Aosta a Roma - una marcia per la ricerca del Bambino Gesù : Una camminata di 50 km al giorno lungo la Via Francigena dall’8 al 23 settembre prossimi per raccogliere fondi in favore della ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative, condotta dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E’ la marcia di Alessandro Ronald Sabelli, che insieme alla società dilettantistica Stone Tower ha creato il progetto Walk For Research. L’atleta, istruttore e personal trainer, è direttore del Dipartimento Sportivo dalla ...

Bambino Gesù - doppio trapianto da record : fegato e rene da mamma a figlio in laparoscopia : Il gesto incredibile di una madre e un intervento unico a livello internazionale hanno ridato la speranza al piccolo Danil, Bambino libanese di due anni e mezzo, affetto da una malattia metabolica ...

Bimbo morto in volo - era atteso al Bambino Gesù per doppio trapianto : Era atteso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Bambino di due anni morto su un aereo Alitalia che da Beirut, in Libano, era diretto a Roma ma poi è atterrato in emergenza a Bari. A Fiumicino il ...

Calabria - travolti da torrente nelle Gole del Raganello : bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù : La bambina di 9 anni trovata ieri in stato di ipotermia dopo essere stata travolta dalla piena del torrente nelle Gole del Raganello, a Civita, nel cosentino, è stata trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: la piccola era stata immediatamente trasportata e ricoverata all’ospedale di Cosenza. L'articolo Calabria, travolti da torrente nelle Gole del Raganello: bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù sembra essere ...

Bambino Gesù : un ambulatorio dedicato a dermatite atopica e psoriasi : L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha attivato un nuovo ambulatorio dedicato a dermatite atopica e psoriasi nella sede di San Paolo Fuori le Mura. Si tratta di due malattie infiammatorie della pelle a evoluzione cronico-recidivante e non hanno una terapiaeziologica che garantisca la guarigione definitiva. Entrambe le patologie influiscono molto sulla qualità di vita per diversi motivi: aspetto estetico, cronicità, prurito specialmente nella ...

Bimbo di 4 anni ingoia una batteria 'killer' : salvato al Bambino Gesù : Ha ingerito una batteria killer, senza che i genitori se ne potessero accorgere. Il piccolo, di quasi 4 anni, ha iniziato ad avere forti dolori addominali che hanno costretto mamma e papà a portarlo ...

Bimbo ingerisce pila a bottone - era finita a soli 3 millimetri dall’aorta : salvato dai medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : Aveva ingerito una disk battery, una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi, senza che i genitori se ne accorgessero. Per questo motivo il piccolo D., quasi 4 anni, ha cominciato manifestare forti dolori addominali che hanno costretto mamma e papà a portarlo al pronto soccorso. Invisibile all’esame ecografico e ad altri tipi di indagini, sbatte, effettuata a causa del persistere dei sintomi. E quella batteria, nel ...