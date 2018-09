Balotelli fuori condizione | Boniek la pensa come Sacchi | “Non era pronto | ma è colpa sua”

calcioweb.eu

: #Balotelli fuori condizione, #Boniek la pensa come #Sacchi: - CalcioWeb : #Balotelli fuori condizione, #Boniek la pensa come #Sacchi: - raspa90 : RT @Fiorentinanews: I convocati per #Portogallo-#Italia: Mancini fa fuori un giocatore della #Fiorentina…e #Balotelli! - Linerazzurra : Boniek bacchetta #balotelli riguardo al suo peso e la sua condizione fisica. Dopo che a lui fu concesso un rigore 3… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) In seguito all’opaca prestazione contro la Polonia, Marioha attirato le critiche di personaggi noti dell’ambiente calcistico. Dopo quelle dell’ex ct Arrigosono arrivate anche le parole di Zbignew, attuale presidente della Federcalcio polacca: “Vorrei avere una nazionalequella italiana, con tanti giocatori bravi e forti, ma com’è che rendono il 50-60 per cento di quello che rendono nel club? E poi c’era un giocatore con 15 chili di sovrappeso. Era? Non lo so…“, ha detto a Radio Anch’io – Sport su Radio Uno.poi ha ammesso di aver parlato dicondopo la partita del “Dall’Ara”: “Ho parlato condopo la partita e abbiamo concordato sul fatto chenon era preparato. Dal punto di vista fisico non eraper una partita ...