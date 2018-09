Baglio-Piccolo | solidarietà a Montesano | Giunta Raggi non rispetta defunti

romadailynews

: RT @agenparl_lazio: Cimiteri, @valeriabaglio – @IlariaPiccolo75 @campidoglioPD: incuria e abbandono, giunta Raggi non rispetta nemmeno i de… - valeriabaglio : RT @agenparl_lazio: Cimiteri, @valeriabaglio – @IlariaPiccolo75 @campidoglioPD: incuria e abbandono, giunta Raggi non rispetta nemmeno i de… - campidoglioPD : RT @agenparl_lazio: Cimiteri, @valeriabaglio – @IlariaPiccolo75 @campidoglioPD: incuria e abbandono, giunta Raggi non rispetta nemmeno i de… - agenparl_lazio : Cimiteri, @valeriabaglio – @IlariaPiccolo75 @campidoglioPD: incuria e abbandono, giunta Raggi non rispetta nemmeno… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Roma – “Solidarieta’ all’attore Enricoper la profanazione della tomba materna al cimitero del Verano. A denunciarlo lo stesso attore, con la voce spezzata dal dolore e dalla rabbia. Il cimitero del Verano e’ stato dimenticato, quest’amministrazione non ha rispetto per i cittadini, cosi’ come per i”. “Erbacce incolte che coprono e sovrastano le tombe, invasione di zanzare, acqua stagnante e consistenti residui di guano. Cosi’ appare uno dei cimiteri piu’ importanti di Roma. Prima Porta non se la passa tanto meglio. Una vergogna che non ha mai fine, chiedo una convocazione urgente della commissione Ambiente, affinche’ venga ripristinata al piu’ presto una condizione rispettosa per ie per i cittadini romani”. Cosi’ in un comunicato le consigliere del Pd capitolino Valeria ...