Azzannato da cane | muore medico

Latina : medico Azzannato da cane - morto : Sabato pomeriggio, a Latina, un medico è stato azzannato da un cane di grossa taglia: è morto in seguito alle ferite riportate. L’uomo si trovava nella nella zona di San Magno quando è stato aggredito dall’animale. E’ rimasto ferito anche un passante che ha cercato di allontanare il cane. Il medico, uno psichiatra in servizio al dipartimento di salute mentale di Fondi, è stato immediatamente soccorso e poi trasportato a Roma in ...