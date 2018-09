Atac | Ad agosto +5 | 6% | da gennaio ricavi a 176 | 6 MLN

romadailynews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Roma – Continua anche ad2018 la forte crescita nelle vendite di titoli di viaggio. Iper, infatti, sono cresciuti del 5,6% rispetto ad2017 e del 4% rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 17 milioni e 560 mila euro. Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di Bit (biglietti da 100 minuti) che hanno registrato complessivamentein crescita del 12,2% rispetto ad2017. Il risultato diconferma il trend positivo registrato nelle venditeda inizio anno. l totale deiregistrati daad2018 incluso, infatti, ha superato i 176,6 milioni di euro, con una variazione in aumento del 2,6% rispetto al periodo2017 e in miglioramento dell’1% rispetto a quanto previsto dal budget. Cosi’ in un comunicato. L'articolo: Ad+5,6%, da ...