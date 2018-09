Ascolti tv | 2 | 3 milioni di spettatori per Francia-Olanda | 1 | 7 milioni per la pallavolo

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo 10 vincono con oltre 3.2 milioni di telespettatori : Le repliche di Don Matteo 10, su Rai1, si aggiudicano la prima serata tv del 6 settembre con 3 milioni 468mila telespettatori e il 16.18% di share nel primo episodio e 3 milioni 238mila telespettatori e il 19.48% di share nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la partita della Nations League Francia-Germania ha ottenuto 2 milioni 433 telespettatori pari all’11.36% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi la prima ...

Ascolti tv - Questione di karma vince con 3.4 milioni di telespettatori : Il film con Fabio De Luigi e Elio Germano Questione di karma, trasmesso da Rai1 si è aggiudicato la prima serata del 5 settembre con 3.454.000 telespettatori e il 17% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Guerra e Pace ha raccolto 1.387.000 telespettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 bene le repliche della prima stagione di Rocco Schiavone: la puntata “Castore e Polluce” è stata vista da 1.526.000 spettatori, con il 7.6% di ...

Ascolti tv - The Good Doctor ancora sopra i 4 milioni di telespettatori : Un altro successo per la serie tv di Rai1 The Good Doctor, che con i due nuovi episodi ha ottenuto il 4 settembre una media di 4 milioni 172mila telespettatori e del 21.3% di share, risultando nettamente il programma più visto della prima serata. Ascolti tv prime time A distanza su Canale 5 il film Che vuoi che sia, seguito da 1 milione 731mila telespettatori pari al 9.16%. Bene su Rai2 la riproposizione del programma Indietro tutta 30 e lode, ...

Ascolti tv 3 settembre - vince Mother’s Day con tre milioni e mezzo di spettatori : Con 3.508.000 e uno share del 17,7% il film Mother’s day in onda lunedì 3 settembre, su Rai1 si è aggiudicato il prime time. Per la miniserie Guerra e Pace su Canale 5 gli spettatori sono stati 1.425.000 con uno share dell’8,1%. Ascolti tv 3 agosto, la prima serata Su Rai 3 ottima partenza per la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona PresaDiretta che ha segnato 1.309.000 spettatori e uno share del 6,8%. Su Rai2, sempre in ...

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Ascolti tv - la replica di Don Matteo 10 vince con 2.8 milioni di telespettatori : ‘Don Matteo 10‘ in replica su Rai1 si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 30 agosto con 2.824.000 spettatori (share 16.2%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Colpa delle stelle‘ ha avuto 1.626.000 (share 9.71%) e su Italia 1 ‘Battiti Live‘ è stato visto da 1.029.000 (share 6.45%). Sempre in prima serata, su Rai2 il telefilm ‘Rosewood’ è stato visto da 853.000 (share 5.1%); ...

Ascolti tv - la replica di Don Matteo 10 vince con 2.8 milioni di telespettatori : ‘Don Matteo 10‘ in replica su Rai1 si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 30 agosto con 2.824.000 spettatori (share 16.2%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Colpa delle stelle‘ ha avuto 1.626.000 (share 9.71%) e su Italia 1 ‘Battiti Live‘ è stato visto da 1.029.000 (share 6.45%). Sempre in prima serata, su Rai2 il telefilm ‘Rosewood’ è stato visto da 853.000 (share 5.1%); ...

Ascolti tv - Superquark vince con 2.6 milioni di telespettatori : Un altro successo per Superquark: il programma scientifico di Piero Angela, in onda su Rai1 ieri in prima serata è stato seguito da 2 milioni 664mila telespettatori con uno share del 14.94%. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la miniserie Guerra e Pace ha ottenuto 1 milione 541 mila spettatori con il 9.01%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 la replica dei due episodi della prima stagione di Rocco Schiavone: il burbero ...

Ascolti tv - The Good Doctor vola oltre i 4 milioni di telespettatori : vola oltre i 4 milioni la serie tv The Good Doctor, che su Rai1 ieri ha ottenuto una media di 4 milioni 109mila telespettatori e uno share del 20.8% risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film La peggior settimana della mia vita è stato visto da 2 milioni 272mila telespettatori e l’11.83% di share. Su Rai2 la riproposizione della prima delle due puntate del programma Indietro tutta 30 e lode ha ...

Ascolti tv - L’allieva in replica supera i 3 milioni di telespettatori : La replica di un episodio della fiction L’Allieva su Rai1 ha conquistato la prima serata con 3 milioni e 55mila telespettatori e il 17.3% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Ultimo 4 – L’Occhio del Falco ha ottenuto 1 milione 390mila telespettatori (7.2% di share). Su Rai3 il film Prima o poi mi sposo ha segnato 1 milione 35mila (5.5%). Su Italia 1 E alla fine arriva Polly ha avuto la media di 1 milione 18mila spettatori ...

Ascolti tv - 2.4 milioni di telespettatori per le repliche di Don Matteo 10 : Anche in replica “Don Matteo 10” in onda su Rai 1 vince il prime time con 2.443.000 telespettatori e uno share del 15%. Ascolti tv prime time Su Canale5, l’ultima puntata di Sacrificio d’amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.78% di share. Su Italia1 la quarta puntata di Battiti live ha avuto 987.000 spettatori con il 6.66% di share. Su La7 In Onda ha registrato 958.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Rai3 ...

Ascolti tv - vince Superquark con 2.5 milioni di telespettatori : Superquark, il programma scientifico di Piero Angela, vince il prime time del 22 agosto portando su Rai1 2 milioni e 504mila telespettatori con uno share del 15.63%. Ascolti tv prime time Su Canale5 Sacrificio d’Amore ne ha ottenuti 1 milione 341mila con l’8.78% di share. Su Rai2 la replica dei primi due episodi della prima stagione di Rocco Schiavone, il burbero commissario di Polizia interpretato da Marco Giallini, ha riscosso il ...

Ascolti tv - The Good Doctor sfiora i 4 milioni di telespettatori : Continua il successo della serie tv The Good Doctor, che in prima serata su Rai1 il 21 agosto ha ottenuto una media di 3 milioni e 923mila telespettatori con i due nuovi due episodi e uno share del 22.4% risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film Una Donna per Amica ha registrato 1 milione 565mila telespettatori (8.9% di share). Su Rai2 il film Troppo napoletano ha realizzato 1 milione 59mila ...

Ascolti tv - il prime time a Professore per amore con oltre 2.5 milioni di telespettatori : Il film con Hugh Grant ‘Professore per amore‘ vince il prime time del 20 agosto con 2 milioni 558mila telespettatori pari al 15.32% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la seconda puntata de Il Commissario Claudius Zorn ha registrato 1 milione 381mila telespettatori (8%). Rai 3 trasmetteva in prime time il film con Kevin Costner Il segno della libellula – Dragonfly visto da 1 milione 225mila telespettatori (7.09%). Su ...