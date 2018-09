Arrow 7×01 | le prime immagini svelano un cambio look | FOTO

ilnotiziangolo

(Di martedì 11 settembre 2018)7×01& news – La premiere continua ad avvicinarsi sempre di più: l’appuntamento è per il 15 ottobre 2018 sulla The CW. “Inmate 4587” ci parlerà della parentesi in carcere di Oliver, in seguito al precedente arresto. I cambiamenti riguarderanno però anche altri protagonisti, come ci dimostrano lerilasciate su7×01. Un curiosodiper Felicity, per esempio.7×01: il pink hair di Felicity Tutto ci saremmo aspettati tranne una trasformazione totale in Felicity. Siamo fin troppo abituati a vederla ingessata e con i suoi lunghi capelli biondi. Quanto avvenuto ad Oliver produrrà delle conseguenze in tutti i protagonisti, a partire ovviamente dalla sua compagna di vita. Da un lato forse la volontà di mettere da parte la sofferenza. Dall’altra magari la possibilità di rivitalizzarsi grazie ad ...