Arese | va a fuoco un macchinario in un autodemolitore | spavento ma nessun ferito

VArese - va a fuoco il letto elettrico : ustionati 83enne e la badante : Grave il pensionato: la donna, che ha tentato di salvarlo dalle fiamme, ha riportato ferite più lievi

Maltempo VArese : oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco : Decine di richieste di soccorso sono giunte ai Vigili del fuoco della provincia di Varese a causa la forte ondata di Maltempo che ha colpito il territorio durante la notte: oltre trenta gli interventi effettuati per allagamenti e tagli pianta. Sei le squadre impegnate su tutta la provincia. Le operazioni sono attualmente in corso.

Maltempo - nubifragio nel NovArese : i vigili del fuoco salvano un 91enne : Il nubifragio che nelle scorse ore ha colpito il Novarese ha creato diversi danni a causa degli allagamenti e della caduta di alberi che hanno interessato più località. I vigili del fuoco, chiamati a un superlavoro, hanno liberato a Varallo Pombia un automobilista bloccato nella sua auto schiacciata da un albero caduto. L’uomo, un pensionato di 91 anni, ha riportato solo lievi ferite. Altre persone erano rimaste bloccate dalla caduta degli ...

VArese - benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco in una rapina : un fermo : I due malviventi hanno aspettato il benzinaio sotto casa, forse lo hanno seguito e, mentre percorreva la rampa dei box, gli hanno scaricato addosso metà caricatore, per poi rapinarlo. Marco Lepri, 40 ...

VArese - cavallo cade in una buca : salvato dai vigili del fuoco : È passato sopra una botola, che non ha retto il suo peso e ha ceduto, facendolo cadere in una buca profonda per fortuna solo pochi metri: i vigili del fuoco hanno soccorso un cavallo in via Cesare Battisti a Solbiate Olona (nel Varesotto). L’animale, che non ha riportato ferite...