Apre in California il Grand Cafe permanente di Hello Kitty

(Di lunedì 10 settembre 2018) Mentre l’Italia è ancora in fibrillazione per l’inaugurazione della prima caffetteria targata Starbucks, intutto è pronto per l’approdo in pianta stabile della gattina più celebre del Giappone. Il 14 settembre a Irvine si festeggerà infatti l’apertura dell’, un curioso locale interamente dedicato – come suggerisce il nome stesso – a sua maestà la regina di casa Sanrio. Una novità? Sì, in qualche modo. Perché a differenza deipop-up che nel corso degli anni hanno aperto i battenti nelle diverse metropoli internazionali, da Londra a Los Angeles, questa volta si tratta del primo localesu suolo statunitense consacrato ae al suo mondo. Inutile sottolineare quanto rosa sia presente nella caffetteria in questione, che sarà suddivisa in due parti distinte. La prima sarà un vero e proprio bar per ...