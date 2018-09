Apple | i nuovi iPhone sempre più vicini | cosa aspettarsi dall’evento del 12 settembre

Grande attesa per l’evento Apple : nuovi iPhone in arrivo - svelato il design [FOTO] : Apple ha invitato la stampa nel quartier generale di Cupertino, in California, il 12 settembre: l’azienda dovrebbe presentare i nuovi iPhone, un Apple Watch e agli auricolari senza fili AirPods. Grande attesa quindi per i nuovi melafonini, che dovrebbero essere 3: spetterà al Ceo Tim Cook illustrare gli aggiornamenti dell’iPhone X (uno da 5,8 pollici e uno Plus da 6,5 pollici). Due dispositivi sarebbero caratterizzati da uno schermo ...

"Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora". Trump scrive a Apple : Donald Trump sfida Apple e in un tweet replica alle preoccupazioni della casa di Cupertino per i possibili nuovi dazi alla Cina: "C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora", scrive il presidente americano.Nelle ultime ore il gruppo guidato da Tim Cook ha denunciato come con nuovi dazi aumenterebbero i costi di ...

Apple - nuovi iPhone e non solo : le anticipazioni dall'evento del 12/9 : Il keynote della Mela sarà l'occasione per svelare gli smartphone di quest'anno. Ma ci sarà anche altro. Ecco cosa sappiamo (e cosa immaginiamo)

Nuovi iPad e MacBook - Apple arruola BOE per costruire schermi IGZO - : Anche se il nome BOE non è molto conosciuto dai consumatori occidentali, si tratta di un colosso cinese, tra i principali costruttori al mondo di display piatti. Già a fine 2017 circolavano voci sull'...

Nuovi Apple iPhone XS e Watch 4 : pubblicate per errore le immagini : I Nuovi Apple iPhone XS e Watch 4 saranno presentati dalla casa di Cupertino il 12 settembre prossimo, ma qualche ora fa le foto dei Nuovi prodotti sono erroneamente state visibili online il tempo necessario per essere salvate dai più curiosi. Un errore infatti avrebbe svelato con un po' di anticipo caratteristiche e forme dei Nuovi device, permettendo di trarre alcune conclusioni sulle novità introdotte.In primis i successori dell"attuale ...

Ci sono nuovi dettagli sull'auto a guida autonoma della Apple : Anche la Apple sta sperimentando con grande riservatezza un’automobile a guida autonoma, ma un tamponamento sulle strade della California - senza feriti - ha fatto trapelare informazioni e nuovi dettagli. Il progetto su gomma della mela morsicata è stato finora uno dei meglio custoditi della Silicon Valley, ma le leggi californiane impongono alle aziende che conducono test su strada di aggiornare costantemente la motorizzazione, ...

NUOVI IPHONE ED Apple WATCH - LE FOTO UFFICIALI/ Ultime notizie : trafugati in rete gli scatti dei nuovi device : nuovi IPHONE ed APPLE WATCH, ecco come saranno. Ultime notizie Keynote: saranno presentati il 12 settembre in uno speciale evento APPLE nella sede della multinazionale(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre : Apple ha diffuso gli inviti per un evento che terrà il prossimo 12 settembre a Cupertino, in California. Come ogni anno in questo periodo, la società presenterà i suoi nuovi modelli di iPhone e probabilmente qualche altra novità legata ai The post Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre appeared first on Il Post.