Aperture domenicali | come funziona in Europa

Aperture domenicali : come funziona nel resto d'Europa : ... introdotte in Italia nel 2012 dal Governo Monti, non hanno portato i benefici sperati all'economia. come funziona nel resto d'Europa? Il quadro è estremamente variegato, come emerge da questo report ...

Negozi - Di Maio : entro l’anno legge su stop alle Aperture domenicali. Gdo : «40-50mila posti a rischio» : Il vicepremier annuncia un Codice del lavoro in cui far confluire 14o leggi diverse e una «brutta sorpresa» nei prossimi giorni per Aspi al centro delle polemiche per le responsabilità nel crollo del viadotto Morandi a Genova...

Di Maio : "Entro un anno stop ad Aperture domenicali" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato alla Fiera del Levante e tra i vari argomenti trattati ci sono due di particolare interesse: quello delle aperture domenicali delle attività commerciali e dello della Tap, il Gasdotto Trans-Adriatico che interessa direttamente la Puglia, regione di cui è ospite in queste ore.Sulle aperture domenicali, Di Maio ha annunciato:"Abbiamo tantissimi progetti allo ...

Di Maio : presto stop Aperture domenicali : 15.39 "Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei weekend e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, con delle turnazioni ma l'orario degli esercizi commerciali non può più essere liberalizzato come fatto dal governo Monti perché sta distruggendo le famiglie italiane". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della Fiera del Levante a Bari.