Antonella Clerici lontana da La prova del cuoco rivela | “Si ricomincia”

Antonella Clerici - nuova vita nel paesino piemontese : primo giorno di scuola per Maelle : La conduttrice si è trasferita con la figlia ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, per vivere con il compagno...

Antonella Clerici : “Sono coraggiosa. A 55 anni ho rivoluzionato la mia vita”. Ecco la sua intervista completa! : Antonella Clerici si sente una donna coraggiosa. A 55 anni ha rivoluzionato la sua vita, ma senza alcuna paura. Lo confessa al Corriere della Sera. Vive un momento meraviglioso con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, 9 anni, avuta dall’ex Eddy Martens. Ha dato l’addio a Roma dopo 30 anni, è tornata a Milano e ha detto stop a “La prova del cuoco”, lasciandola in eredità a Elisa isoardi, con cui non ha alcun problema. Sarà al timone ...

Portobello 2018 - Antonella Clerici pronta all’esordio : “Mi piace recuperare il senso delle persone vere” : Dopo 31 anni, Antonella Clerici riporta Portobello sul piccolo schermo. La conduttrice televisiva, dopo l’addio a La prova del cuoco, decide di puntare sul programma reso storico da Enzo Tortora. La prima puntata di Portobello andrà in onda sabato 27 ottobre 2018. Le puntate saranno quattro e il programma terminerà sabato 8 dicembre 2018. Antonella Clerici non vede l’ora di iniziare Antonella Clerici desiderosa di tornare in ...

Elisa Isoardi e Antonella Clerici - ecco la foto che mette fine ai gossip : Una fotografia mette fine a tutti i pettegolezzi e le indiscrezioni che vogliono Elisa Isoardi nemica giurata di Antonella Clerici . Le due primedonne hanno postato su Instagram uno scatto che le ...

Antonella Clerici - il messaggio su Instagram per Elisa Isoardi sorprende : Antonella Clerici ha postato sul suo profilo Instagram una foto con Elisa Isoardi e a commento scrive: “In bocca al lupo x la tua #provadelcuoco”. Un messaggio chiaro rivolto non tanto alla conduttrice che ha preso il suo posto al timone della nota trasmissione di cucina, ma alle malelingue che vogliono mettere zizzania tra le due donne. Antonellina ha voluto dimostrare tutta la sua solidarietà alla Isoardi che il 10 settembre ...

“Ho fatto una promessa ad Antonella Clerici”. Alla vigilia della Prova del cuoco - Elisa Isoardi dice tutto : “Antonella è per me un’amica e una ‘maestra’”. A dirlo, parlando della Clerici con l’Adnkronos, è Elisa Isoardi, neo conduttrice del programma ‘La Prova del cuoco’ in onda dal 10 settembre su Rai Uno. “Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l’anno” ha detto Isoardi. Anzi, aggiunge la compagna del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Elisa Isoardi al timone de La Prova del Cuoco - buono il rapporto con Antonella Clerici : Manca poco al ritorno della nuova stagione de La Prova del Cuoco, lo storico programma culinario che ha visto in tutti questi anni Antonella Clerici al timone, con un breve periodo in cui alla conduzione c'è stata Elisa Isoardi. E sarà proprio quest'ultima a riprendere, dopo otto anni, le redini dello show e che, dalle ultime notizie emerse, avrà un vero e proprio cambiamento sia dei cuochi che dello studio. Tuttavia, la compagna di Matteo ...

Antonella Clerici faccio rivivere Portobello : Antonella Clerici sorridente e piena di entusiasmo, mentre si prepara a portare in tv ‘Portobello’. «Sono alle prese con il casting per il pappagallo..». A 30 anni dalla morte del suo ideatore e conduttore, Enzo Tortora, la Rai ha infatti deciso di riproporre la storica trasmissione che andrà in onda su Rai Uno dal 27 ottobre in prima serata. «Per riportare in Rai ‘Portobello’ ci voleva una presentatrice di una certa età, ...

Elisa Isoardi - promozione mostruosa : Rai - così fa dimenticare Antonella Clerici : La nuova edizione della Prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi , al via il prossimo 10 settembre, avrà una croccante novità: durerà 20 minuti in più Partendo alle 11.30, terminerà alle 13.30. ...

Antonella Clerici e il nuovo programma : «Faccio rivivere Portobello. Prova del Cuoco? La Isoardi farà benissimo» : 'Sono alle prese con il casting per il pappagallo..'. Scherza Antonella Clerici , sorridente e piena di entusiasmo, mentre si prepara a portare in tv ' Portobello '. A 30 anni dalla morte del suo ...