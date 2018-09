Anticipazioni Amici 18 | Pamela Camassa potrebbe sostituire Stefano De Martino nel daytime

AMICI 2019/ Anticipazioni : novità sulla conduzione del daily e prime indiscrezioni sugli allievi : AMICI si prepara a ripartire con una nuova edizione, un serale ancora da collocare e la messa in onda al sabato pomeriggio da novembre, e su Real Time?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Amici 2019/ Anticipazioni : importanti novità sulla conduzione del daily : Amici si prepara a ripartire con una nuova edizione, un serale ancora da collocare e la messa in onda al sabato pomeriggio da novembre, e su Real Time?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:58:00 GMT)

Amici 2019/ Anticipazioni : addio al serale - da novembre si torna in onda : Amici si prepara a ripartire con una nuova edizione, un serale ancora da collocare e la messa in onda al sabato pomeriggio da novembre, e su Real Time?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:31:00 GMT)

Anticipazioni Amici 18 - in arrivo cambiamenti : il serale potrebbe essere cancellato : Grandi cambiamenti potrebbero arrivare nel corso della prossima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che proprio quest'anno diventa maggiorenne e festeggia la diciottesima edizione di messa in onda su Canale 5. Uno dei programmi più longevi della tv commerciale e in quanto tale necessita di una serie di piccole novità e cambiamenti che potrebbero far bene in primis agli ascolti del programma Mediaset che nel ...

Una Vita Anticipazioni : SIMON fa amicizia con SUOR ADELA ma… : La presunta morte di Elvira Valverde (Laura Rozalen) caratterizzerà le prossime puntate italiane di Una Vita: per via della testimonianza di Nemesio Contreras, un falso superstite del naufragio della Gran Victor corrotto da Arturo Valverde (Manuel Regueiro), SIMON Gayarre (Jordi Coll) si convincerà che la sua amata sua morta e a un certo punto tenterà di voltare pagina, ma troverà consolazione soltanto con la vicinanza di SUOR ADELA (Marian ...

Uomini e donne - Amici - C’è posta per te : quando iniziano? Anticipazioni : MARIA DE FILIPPI e i suoi programmi: Uomini E donne parte in anticipo! Anche durante la stagione televisiva 2018/2019, i telespettatori di Canale 5 potranno contare sul volto amatissimo di Maria De Filippi: quest’ultima infatti, dopo la première di Uomini e donne programmata per lunedì 10 settembre (con un leggero anticipo rispetto al solito), tornerà al timone di tutti i suoi storici programmi. Facciamo brevemente il punto della ...

Anticipazioni The 100 6 - dai Bellarke “ancora amici” alla chiave Jordan e il nuovo salto temporale : Dopo l'ennesima apocalisse e la distruzione della Terra, The 100 6 trasloca su un nuovo pianeta. Il finale della quinta stagione ha di nuovo cambiato le carte in tavola: Monty e Harper hanno salutato lo storico gruppo, c'è stato un altro salto temporale, e abbiamo conosciuto Jordan, il figlio della coppia, che ha preferito morire invecchiando piuttosto che congelarsi per altri cento anni. Lo showrunner Jason Rothenberg ha commentato l'ultimo ...