Andrea Scrosati lascia Sky Italia per Group Chief Operating Officer in Fremantle : Fremantle annuncia oggi la nomina di Andrea Scrosati alla posizione di Group Chief Operating Officer. Andrea, attualmente EVP Programming di Sky Italia succederà a Sangeeta Desai, che ha deciso nei mesi scorsi di dimettersi dal ruolo di COO e CEO Emerging Markets dopo oltre cinque anni in quella posizione. Andrea riporterà a Jennifer Mullin, Group CEO di Fremantle. Ad Andrea riporteranno una serie di funzioni di gruppo tra cui ...

