André Silva stende l' Italia

L'Italia inciampa sul Portogallo : André Silva condanna alla sconfitta gli azzurri : L'Italia di Roberto Mancini delude, ancora, profondamente le tante aspettative attorno alla nazionale. Gli azzurri , infatti, dopo il pareggio casalingo contro la Polonia, hanno perso per 1-0 a Lisbona contro il Portogallo campione d'Europa nel 2016. La rete della vittoria porta la firma dell'ex attaccante del Milan André Silva che ha risolto la pratica in favore dei lusitani ad inizio del secondo tempo. Il Portogallo è sembrato più squadra ed ha ...

