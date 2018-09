Analisi Tecnica | indice Micex del 10 09 2018 | ore 12 15

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 10/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Spicca il volo il principale indice di Atene , che si attesta a 705,03, con un aumento del 2,51%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

USA - l’Analisi Tecnica di Florence : attesa una rapida intensificazione dell’uragano - forte rischio di alluvioni : Florence si è nuovamente trasformato in un uragano, categoria 1, e dovrebbe rapidamente intensificarsi in un pericolosissimo uragano di categoria 4 nella giornata di domani, martedì 11 settembre, mentre si dirige verso il sud-est degli Stati Uniti. È probabile che Florence tocchi terra tra giovedì 13 e venerdì 14. Le probabilità che l’uragano permanga vicino o sulle costa per diversi giorni stanno aumentando e questo rende Florence un’enorme ...