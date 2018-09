Ambiente | Eco Alps Water | progetto di monitoraggio di laghi e fiumi alpini

Ambiente - Nappi - FI - : 'De Luca confonde ecologia con economia' - : "La Terra dei Fuochi è tornata a bruciare, le ecoballe sono ancora ammassate esattamente dove lì dov'erano, i marciapiedi in molte zone della Regione sono tornati ad essere stracolmi di rifiuti'.E' ...

Francia - Ministro Ambiente si dimette/ Nicolas Hulot : ecologia no priorità Governo - Macron mi ha lasciato solo : Francia, Ministro dell'Ambiente Nicolas Hulot si è dimesso: il n.3 del Governo accusa, "ecologia non era una priorità dell'esecutivo. Macron mi ha lasciato solo"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:19:00 GMT)

Ecosostenibilità e sviluppo economico - s'è ne parlato in un incontro organizzato da LegAmbiente : Un'economia frugale basata sulla sufficienza permette di risparmiare risorse con ridotte prestazioni economiche e soprattutto di vivere un'esistenza più piena. La relazione è stata affidata a ...

Ambiente - società ed economia : gli orti urbani fanno bene : Più biodiversità, meno rifiuti, miglioramento del clima, inclusione sociale, occupazione, riduzione del costo degli alimenti. Sono i tanti vantaggi che si possono ottenere dalla diffusione degli orti urbani. Lo certificano i primi risultati di SustUrbanFood, progetto coordinato dall’Università di Bologna e finanziato dall’Unione Europea (Marie Skolodowska-Curie Action) per studiare l’impatto dei tanti nuovi spazi agricoli che negli ultimi anni ...

Torna Ecofuturo - il festival dedicato all'Ambiente e all'innovazione : ... irrigazioni e fertilizzanti, la nuova agricoltura si profila come economia circolare in grado di vincere la sfida di un futuro sostenibile. LA CASA ECO-SICURA Fratelli è possibile , cooperativa ...

Ambiente : EcorNaturaSì scende in campo contro l’usa e getta : Il biologico italiano scende in campo contro l’usa e getta, anticipando le direttive europee e le iniziative nazionali. Dopo i sacchetti riutilizzabili per l’ortofrutta, a partire da settembre EcorNaturaSì (la più grande catena della distribuzione biologica in Italia) metterà a disposizione, nei 500 punti vendita serviti, 60mila sacchetti per pasta, legumi, cereali e frutta secca (fino a 2,5 kg di capienza), 20mila sacchetti in ...

Economia circolare - confermate nuove funzioni MinAmbiente : Le nuove attribuzioni in materia di promozione dell'Economia circolare, contrasto, contenimento del danno ambientale e bonifica siti inquinati arrivano tramite la modifica del Dlgs 300/1999 , quelle ...