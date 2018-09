Alluvione Livorno | Borrelli Protezione Civile | “Sistema di allerta nazionale entro due

Alluvione di Livorno - messa e fiaccolata per ricordare le vittime : Il vescovo Giusti ha celebrato una messa nella chiesa di Collinaia. E alle 21 è partita una fiaccolata con diverse centinaia di partecipanti

Alluvione di Livorno 9 / 10 Settembre 2017 : Era la notte tra il 9 e il 10 Settembre 2017, dalle ore 20:00 di Sabato, iniziò a piovere sulla città di Livorno. L’evento vide la genesi di più sistemi temporaleschi che ebbero origine tra il mare e la costa tra Livorno e Pisa, tra le 21:00 di sabato 9 Settembre e le 6:00 di domenica 10 Settembre, con tre periodi più intensi. Il primo impulso interessò principalmente le aree costiere tra Marina di Pisa e Livorno con intensità oraria ...

Alluvione Livorno - Nogarin : “Mancano 30 milioni. Il M5s mi rassicura ma dopo Gentiloni finché non vedo non credo” : La notte tra il 10 e l’11 settembre il sindaco di Livorno Filippo Nogarin era nella sua casa di Antignano, non lontano dal rio Ardenza che portava via, fino al mare, alberi, auto, pezzi di case, pezzi di famiglie. Il primo cittadino, “autorità di protezione civile“, fu irreperibile fino alle 6 del mattino. Da ore mezza città era travolta dalla piena dei fiumi. Per questo porta il peso di essere indagato per omicidio colposo ...

Alluvione Livorno - l’inchiesta verso la svolta : dall’urbanistica ai soccorsi - così la superperizia degli ingegneri sarà decisiva : Il procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco La svolta potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Dalla Procura di Livorno non filtra una voce sull’inchiesta sull’Alluvione del 2017, se non che “sarà chiusa presto”. Nient’altro: il resto è rigorosamente “top secret”. Ad esempio la super consulenza di centinaia di pagine depositata prima delle vacanze estive e che si concentra sulla parte urbanistica ed edilizia. Negli ultimi dodici mesi ...

Alluvione Livorno : prorogato di 6 mesi lo stato di emergenza e il commissario : Il Consiglio dei Ministri ha prorogato, per ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 9 e 10 settembre 2017 nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. prorogato per lo spesso periodo anche l’incarico di commissario per l’emergenza al presidente della Regione Enrico Rossi. L'articolo Alluvione Livorno: prorogato di 6 mesi lo stato di ...

Livorno come L'Aquila : "brindisi per l'Alluvione"/ Appalti truccati - ecco le aziende accusate : Protezione civile, Appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti. Ultime notizie, l'intercettazione shock: "Brinderemo all'alluvione". Indagata una terza persona(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:36:00 GMT)

Alluvione di Livorno come il Terremoto dell'Aquila "Faremo un brindisi" cosi alcuni imprenditori : Livorno - Faremo un festeggiamento, un 'brindisi' all'Alluvione. E' il contenuto di una telefonata intercettata nell'ambito delle indagini relative all'Alluvione del settembre 2017 condotte dalla squadra mobile di Livorno per turbativa d'asta in concorso e truffa aggravata ai danni di ente pubblico. L'inchiesta ha portato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico l'ex coordinatore della ...

LIVORNO COME L’AQUILA : “BRINDISI PER Alluvione”/ Arrestato ex capo Protezione Civile - imprenditori indagati : Protezione Civile, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti. Ultime notizie, l'intercettazione shock: "Brinderemo all'alluvione". Indagata una terza persona(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:42:00 GMT)

"Un brindisi all'Alluvione" - Livorno come L'Aquila : Faremo un festeggiamento, un 'brindisi' all'alluvione . E' il contenuto di una telefonata intercettata nell'ambito delle indagini relative all' alluvione del settembre 2017 condotte dalla squadra ...

A Livorno la stessa vergogna di L'Aquila - alcuni imprenditori : "Brinderemo all'Alluvione" : La Procura di Livorno indaga per turbativa d'asta e truffa allo Stato per l'alluvione del 2017. Un ex coordinatore della Protezione civile del Comune ai domiciliari. "L'affermazione che è stata fatta è da stigmatizzare nel modo più assoluto" ha detto il governatore toscano Rossi

Protezione civile - Livorno come l’Aquila : “festa per Alluvione”/ Ultime notizie : arrestato ex capo Stefanini : Protezione civile, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti. Ultime notizie, l'intercettazione shock: "Brinderemo all'alluvione". Indagata una terza persona(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Livorno come L'Aquila - gli imprenditori : "Brinderemo all'Alluvione" : Livorno come L'Aquila, gli imprenditori: "Brinderemo all'alluvione" La frase nelle intercettazioni dell'inchiesta sugli appalti pilotati che ha portato all'arresto dell'ex capo della Protezione civile della città toscana . "Lo dicevano alcuni imprenditori al telefono, ci siamo allarmati", ha spiegato il capo ...

Livorno come L'Aquila - gli imprenditori : 'Brinderemo all'Alluvione' - : La frase nelle intercettazioni dell'i nchiesta sugli appalti pilotati che ha portato all'arresto dell'ex capo della Protezione civile della città toscana . "Lo dicevano alcuni imprenditori al telefono,...

Livorno come L’Aquila - imprenditori al telefono : “Brinderemo all'Alluvione” : Nell'ambito dell'inchiesta sull'operato dell'ex coordinatore della protezione civile del Comune, che ha portato a due arresti, gli inquirenti hanno intercetto alcuni imprenditori che dicevamo di voler brindare all'alluvione. Nel mirino degli inquirenti due appalti sotto soglia, cioè sotto i 41mila euro affidati a imprenditori amici.Continua a leggere