Allerta nelle Filippine per il tifone Mangkhut | mercoledì raggiungerà il Nord del Paese

Allerta della Protezione Civile per il maltempo in arrivo : forti temporali nelle prossime ore : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista della perturbazione atlantica che nelle prossime ore si intensificherà sul Centro-Nord Italia, portando piogge e temporali...

L'Italia sotto i temporali - Allerta nubifragi nelle prossime ore : Roma - METEO ITALIA, SITUAZIONE GENERALE - Situazione bloccata sull'Italia, con una blanda ma insidiosa bassa pressione che insiste da giorni sui nostri mari meridionali, mentre i massimi dell'alta pressione rimangono sbilanciati a nord delle Alpi. In questa situazione ci ritroviamo alle prese con forti quanto localizzati temporali che 'a macchia di leopardo' colpiscono il Sud e parte del Centro; al Nord la situazione ...

Calabria - morti nelle Gole del Raganello : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. Allerta gialla ignorata” : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. C’era un’Allerta gialla che e’ stata ignorata: l’Allerta gialla prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, e’ particolarmente predisposta“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a “Radio anch’io”, su Raiuno. Il Capo della Protezione civile si e’ detto convinto della ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Ieri c’era Allerta gialla” : “C’era l’allerta gialla. E ricordo a tutti che con l’allerta gialla ci possono anche essere morti”. Lo ha detto il capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, parlando con i giornalisti a margine dei lavori del Consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli), della tragedia del torrente Raganello in Calabria. Un evento che, ha ricordato ancora Borrelli, “era in qualche modo ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : oggi Allerta meteo “livello giallo su tutto il territorio regionale” : Il direttore del centro funzionale multirischi del’Arpacal, Raffaele Niccoli, illustra in una nota la situazione meteorologica prevista per oggi, alla luce della Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel torrente Raganello a Civita. “Facendo seguito al messaggio di allertamento unificato n. 259, emesso nella giornata di ieri si evidenzia come lo stesso comprendeva un “avviso di criticita’ idrogeologica – idraulica e ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali nelle aree nord-occidentali : Pressione in graduale calo in Toscana per l’avvicinamento di una linea di instabilità, collegata ad una saccatura atlantica, attesa in transito nella giornata di domani quando saranno possibili temporali anche forti a carattere sparso. La Sala operativa della protezione civile di Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per temporali forti valido dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, martedì 14 agosto, per le ...

Allerta meteo Veneto : previsti temporali nelle aree montane : Ancora temporali interesseranno nelle prossime ore le aree montane del Veneto. Sulla base delle previsioni emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Alto Piave, in Provincia di Belluno. L’avviso è riferito allo scenario di temporali forti e ha validità dalle 12 di domani, 1 agosto, alle 14 di giovedì ...

Allerta Meteo Estofex - allarme per gran parte d’Italia nelle prossime ore : “Temporali - grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Stesso livello di Allerta per la Sardegna e la Corsica per gli stessi eventi atmosferici. L’alta pressione sulla Scandinavia forma un nuovo centro lungo le zone occidentali dove si prevede un intenso aumento della pressione. Una depressione, ...

Allerta Meteo Lazio : in arrivo temporali nelle prossime ore - criticità “gialla” : Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per ...