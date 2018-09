“Allerta contagio!” Vaiolo delle scimmie arrivato in Europa Il primo caso

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018) In Italia tiene banco il virus ‘Febbre del Nilo’, conosciuto scientificamente come infezione del West Nile. Nelle ultime settimane, come rivelato dall’Istituto ZooprofilatticoVenezie che ha confermato la presenza di questa infezione in alcune zanzare, in particolare nel comune di Villa Bartolomea, sono state colpite ben tre persone. Casi simili, infatti, sarebbero stati registrati anche nelle province di Venezia e Treviso. Ma se nel Bel Paese a preoccupare è la ‘Febbre del Nilo’, nelle ultime ore la Gran Bretagna non se la passa di certo meglio: oltre 50 persone potrebbero rischiare il contagio dadopo che nel Regno Unito è stato registrato ildella malattia proveniente dall’Africa. Un ufficiale della Marina nigeriana, recatosi in Inghilterra per prendere parte a un esercizio di addestramento del Ministero della ...