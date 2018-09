All-Star Fruit Racing VR propone corse con salti e derapate in realtà virtuale

Starbucks - tutte le leggende intorno Alla catena di caffetterie : Lo Starbucks di Milano ha diviso la popolazione italiana tra critiche e commenti positivi, oltre che far nascere e riportare in auge alcune leggende che ruotano intorno al marchio delle caffetterie più famoso al mondoLa catena di caffetteria ha ben 47 anni di età, il primo fu aperto nel lontano 1971 e ad oggi è tra le più ricche aziende del mondo grazie ad una ragnatela che è riuscita a costruirsi intorno al globo. In tutti questi anni è normale ...

MotoGp – Dietrofront Pedrosa - il ritiro si Allontana : lo spagnolo pronto a restare nel circus : Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Pedrosa potrebbe accettare il ruolo di collaudatore per la Ktm Il futuro di Dani Pedrosa potrebbe essere ancora in MotoGp, lo spagnolo infatti pare abbia cambiato idea dopo aver ufficializzato il suo ritiro a fine stagione. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il pilota della Honda avrebbe accettato l’offerta della Ktm per ricoprire il ruolo di collaudatore, sviluppando la moto che ...

Negozi chiusi Alla domenica : quanto può costare tra incassi - consumi e lavoro : Supermercato Settimana scorsa la deputata della Lega Barbara Saltamartini, presidente della commissione Attività produttive, ha incardinato la discussione di na proposta di legge per rivedere la liberalizzazione sulle aperture dei Negozi alla domenica, voluta dal governo Monti nel 2013 con il decreto Salva Italia. Nelle intenzioni del governo, la revisione della legge è volta a restituire ai “cittadini e alle famiglie una dimensione ...

Marchisio - debutto da star Allo Zenit : 'Alla Juve sono passato per infortunato' : Il calcio, dà sempre una nuova chance per poter ripartire, ritornare ad essere protagonista ma soprattutto far tornare ancora la voglia di giocare. Un passaggio del quale è stato protagonista anche Claudio Marchisio; il centrocampista ex Juventus, dopo la rescissione del contratto con la società bianconera è approdato in Russia allo Zenit di San Pietroburgo. Il "principino" dopo le piste che lo portavano al Monaco ha sorpreso tutti preferendo ...

Le star in front row Alla New York Fashion Week : Angela Sarafyan, Nikki Reed, Ian Somerhalder, Kate Bosworth e Amber Valletta da EscadaCynthia Nixon da Christian SirianoSarah Hyland da Christian SirianoTess Holliday da Christian SirianoCarmen Electra e Danielle Brooks da Christian SirianoIman da Brandon MaxwellCandice Swanepoel da Brandon MaxwellCoco Rocha da Brandon MaxwellDevon Windsor da Brandon MaxwellAustin Mahone da Brandon MaxwellCaitlyn Jenner da Badgley MischkaBlake Lively da Ralph ...

Mac Miller : le reazioni delle star della musica Alla scomparsa prematura del rapper : I tributi a un grande artista The post Mac Miller: le reazioni delle star della musica alla scomparsa prematura del rapper appeared first on News Mtv Italia.

Kia e la star NBA Danilo GAllinari insieme per il sociale : Dopo il suo impegno come testimonial ufficiale di Kia Motors Italia, Danilo Gallinari e Kia tornano a collaborare con un progetto di alto valore sociale, legato allo sport e ai giovani. Kia Motors Italia e uno dei più grandi protagonisti del Campionato NBA, saranno infatti protagonisti di un’iniziativa per la riqualificazione dei campi da basketball […] L'articolo Kia e la star NBA Danilo Gallinari insieme per il sociale sembra essere il ...

Dal successo All’oblio : 10 star che hanno cambiato vita : Il successo logora chi non ce l’ha, diceva qualcuno. Ma anche chi l’ha avuto. Almeno a giudicare dalle scelte di alcune grandi star del passato, simboli del cinema o della tv anni ’80 e ’90, che ai riflettori hanno preferito la sicurezza della famiglia o di carriere alternative. Talvolta la scelta è stata repentina e voluta, altre imposta da situazioni personali non facili, ma il risultato è stato comunque ...

Dylan McDermott denunciato per violenza sessuale : la star di American Horror Story finirà Alla gogna? : Basta una denuncia per finire alla gogna, almeno quella mediatica, lo abbiamo visto con altri attori Americani (anche più in vista di Dylan McDrmott) e lo abbiamo visto in Italia con Fausto Brizzi, come andrà a finire adesso per l'attore Americano? Proprio nelle scorse ore è venuta a galla una denuncia di violenza sessuale ai danni di una giovane donna risalente al 1991 fatta al procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles e di cui ...

Illy tra Starbucks e Borsa : 'Pronti Alle sfide del futuro' : Tra tutti i Paesi dove siete presenti, cioè praticamente in tutto il mondo, quali sono i mercati dove Illy Caffè tira di più? 'Oltre all'Italia, direi Usa e Grecia. In Grecia siamo arrivati una ...

Dai libri Alle ripetizioni - 5 startup per risparmiare sul ritorno a scuola : Ogni anno all’inizio di settembre tornano le stime su quanto siano in aumento i costi da sostenere per studiare. Tra libri, materiale scolastico e lezioni private, le voci in capitolo sono tante. E quasi sempre al rialzo. Secondo una ricerca di Human Highway per Amazon, la principale preoccupazione degli italiani che si stanno preparando per il ritorno a scuola è sostenere la spesa d’acquisto del materiale (40%). L’83% vuole spendere ...

Milano - curiosità e diffidenza All’inaugurazione del primo Starbucks : “Lo proveremo - ma preferiamo l’espresso” : Apre oggi, venerdì 7 settembre, il primo mega store di Starbucks a Milano e in Italia, la Reserve Roastery. Il locale si trova in piazza Cordusio, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il colosso del caffè americano, con oltre 25mila negozi nel mondo, ha scelto Milano per il debutto italiano, che il fondatore e presidente emerito della società, Howard Schultz, aspettava da anni. Nel mondo ci sono solo altre due StarbucksReserve ...

Starbucks a Milano - prezzi Alle stelle : caffé a 1 - 80 euro - un cappuccino costa 4 - 50 euro : Starbucks ha aperto il su primo store anche in Italia. Si è tenuta nella giornata di ieri in piazza Cordusio a Milano l’inaugurazione della più grande catena di caffetterie al mondo. Il locale scelto si trova all’interno di un palazzo storico del capoluogo lombardo e, grazie ai suoi 2300 metri quadrati, sarà il punto vendita più grande d’europa e il terzo più grande al mondo. Starbucks a Milano, i prezzi del primo store in ...

morto Burt Reynolds - addio Alla star di Boogie Nights : Il battesimo nel mondo del cinema arriva, invece, con il film di John Boorman Un tranquillo weekend di paura. Era il 1972 quando si aprivano le porte di Hollywood. Da quel momento, Reynolds inizia a ...