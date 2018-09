Alitalia | Di Maio | la maggioranza deve essere pubblica

Dopo Ilva Di Maio dovrà sistemare la rotta - tedesca? - di Alitalia : Roma. Archiviata la vertenza Ilva, si riapre la partita per la cessione di Alitalia. Il governo Lega-M5s deve affrontare velocemente una situazione in deterioramento. Nel solo primo semestre del 2018 ...

Nozze Ferragnez - Luigi Di Maio e Codacons contro volo personalizzato Alitalia : la replica della compagnia aerea : La questione del volo brandizzato ha creato scompiglio anche nella sfera della politica tanto che il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico - nonché vicepremier - Luigi Di Maio si sarebbe ...

Ferragnez - bufera sul volo Alitalia brandizzato : Di Maio chiede spiegazioni - la compagnia risponde al Mise : bufera in vista per il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Luigi Di Maio 'irrompe' nelle nozze tra il rapper e la fashion influencer. A quanto apprende l'Adnkronos, il Ministero dello...

Alitalia - Di Maio : no a nazionalizzazione old style : Roma,, askanews, - "La nazionalizzazione old style non è fattibile per tutta una serie di norme europee, che io tra l'altro vorrei ridiscutere. Ma in questo momento affrontiamo la questione Alitalia ...

Alitalia agli italiani. Toninelli : "Tornerà compagnia di bandiera - con un partner". Scende in campo Di Maio : "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli a RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue Toninelli, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Della compagnia aerea ha parlato anche il ...

Di Maio : 'Vogliamo un futuro per Alitalia'. Toninelli : 'Tornerà compagnia di bandiera' : Di Maio e Toninelli rilanciano Alitalia. Il vicepremier parla di un 'impegno in prima persona per garantire un futuro alla compagnia e tutelare i suoi lavoratori'. Il ministro delle Infrastrutture ...

