Alibaba | Jack Ma ha scelto il successore Ecco chi è

Jack Ma - anche per il fondatore di Alibaba il tempo vale più del denaro : Come potrei non considerare con entusiasmo la scelta di Jack Ma, il fondatore di Alibaba, di ritirarsi dagli affari per dedicarsi ad attività filantropiche nel mondo dell’insegnamento? Jack viene da un mondo dove il mito della crescita infinita e sfrenata è tuttora imperante (dalla partenza in un garage all’approdo in un attico in cima a un grattacielo) e da un Paese come la Cina che opera da tempo per diventare la prima potenza ...

Jack Ma lascia la sua Alibaba. Cambio al timone del colosso cinese dell’ecommerce : Il fondatore di Alibaba, Jack Ma (Getty Images) Alibaba, il colosso cinese leader dell’ecommerce, annuncia ufficialmente un piano per la successione del suo fondatore e presidente, Jack Ma. A un anno da oggi, il 10 settembre 2019 – in concomitanza con il ventesimo anniversario del gruppo, con sede a Hangzhou – il nuovo presidente sarà Daniel Zhang, in azienda già da undici anni e attuale amministratore delegato. Il passaggio di consegne ...

Jack Ma - addio inaspettato ad Alibaba : ora si dedicherà ad attività filantropiche : Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina [VIDEO] e fondatore di una delle e-commerce più grandi nel mondo di internet, ha deciso di abbandonare la carica di presidente esecutivo. Ma come ha rivelato ad un’intervista al New York Times, Ma rimarra' comunque nel consiglio di amministrazione dell’azienda, per poter rne la sua evoluzione. Jack Ma si dedichera' ad attivita' filantropiche Mi ritirerò ancora giovane, per godermi la vita come Forrest Gump, ...

Alibaba : svolta storica - fondatore Jack Ma va in pensione : 'Non voglio morire nel mio ufficio, voglio morire sulla spiaggia' : aveva detto più di un anno fa a Davos, a margine dei summit dell'economia mondiale, raccontando come Alibaba fosse nata cercando ...

