Alibaba | era Ma verso la fine |  tra un anno lascerà il testimone a Zhang

Alibaba - fondatore Jack Ma non lascia/ Ultime notizie : smentito NYT - domani svelerà i nuovi progetti : Jack Ma non lascia Alibaba : smentito il NYT. Ultime notizie , un portavoce del fondatore del colosso cinese dell'e-commerce spiega che lunedì verrà presentato un piano di successione.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:44:00 GMT)

SCMP : Jack Ma non lascia Alibaba - annuncerà strategia successione : Roma, 9 set. , askanews, - Il co-fondatore e presidente di Alibaba , Jack Ma, svelerà domani i suoi piani per la successione . L'ha scritto oggi il South China Morning Post, mentre un portavoce della ...

Alibaba - Jack Ma lascerà il 10 settembre/ Farà il filantropo : "Voglio morire su una spiaggia - non in ufficio" : Alibaba, Jack Ma lascerà il 10 settembre 2018. Ultime notizie, l'imprenditore cinese Farà il filantropo: "Voglio morire su una spiaggia, non in ufficio"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:30:00 GMT)