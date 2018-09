Alex Sandro su Cristiano Ronaldo Non sono in nazionale col Brasile per merito

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo? Il calciatore del Real twitta… : Lo scambio Alex Sandro-Marcelo sta facendo molto discutere in queste ore, la Juventus ed il Real sono davvero in contatto per i due terzini? Nelle ultime ore, in ambito di calciomercato, si fa un gran parlare della voce in merito ad uno scambio tra Juventus e Real Madrid. Alex Sandro-Marcelo, questi i calciatori in ballo, ma a quanto pare nulla di vero bolle in pentola, almeno a detta di Marcelo, il quale ha twittato facendo scatenare i ...