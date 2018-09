Alessandro Di Battista | La Lega deve restituire i soldi fino all' ultimo

L’Orizzonte lontano - su Loft il secondo video-reportage di Alessandro Di Battista : “I messicani migrano per l’oppressione economica degli Usa” : “Può sembrare strano mollare una carriera politica e scegliere di partire. In realtà, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”. Li avevamo lasciati a Nogales, Messico, sulla linea di frontiera più calda del mondo, alla fine della prima puntata de ‘L’Orizzonte lontano’. Su iLoft.it (solo per gli abbonati) Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea proseguono il loro viaggio dagli Usa al Sud America. Nella ...

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista primo ospite di stagione. Telese : "A Rete 4 impazziranno" : Lunedì torna Otto e mezzo e lo fa con un ospite d’eccezione: Alessandro Di Battista. A rivelarlo è stata la stessa Lilli Gruber, ospite giovedì sera a In Onda.A David Parenzo e Luca Telese, che l’hanno sostituita per tutta l’estate, la giornalista ha parlato a lungo del suo ultimo romanzo, “Inganno”, e annunciato il collegamento dal Guatemala dell’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle, con cui dibatterà dell’attuale situazione di ...

Alessandro Di Battista - il retroscena : la carta dei 5 Stelle per il voto anticipato : 'La presenza di Dibba , prima delle grandi manovre giallo-verdi è un segnale importante. Alessandro, da fuori, può esprimere le parole d'ordine più autentiche del Movimento in modo più forte. Lui è ...

Alessandro Di Battista - il padre : 'Una str***ata candidarlo alle Europee' : Con l'acqua alla gola per la performance non proprio esaltante di Luigi Di Maio in questi primi tre mesi di governo, il M5S annaspa alla ricerca di un nuovo leader da mandare in pasto agli elettori ...

Alessandro Di Battista : "I morti si onorano con scelte rivoluzionarie : nazionalizziamo la rete autostradale" : "Non siamo ridicoli e basta con la propaganda. Questo è un momento drammatico dove chi parla di cambiamento ha solo una cosa da fare: far tornare nelle mani dello Stato la gestione delle autostrade". Alessandro Di Battista commenta su Facebook il crollo del ponte Morandi a Genova e chiama il popolo M5s a ricordare che "i morti non si possono piangere e basta, morirebbero due volte. I morti vanno 'onorati' con scelte rivoluzionarie da ...

Alessandro Di Battista fa le scarpe a Luigi Di Maio : 'Devi dire no alle grandi opere' : Dagli Stati Uniti Alessandro Di Battista ha mandato un video in cui dice ai ministri del Movimento 5 stelle cosa devono fare. Ma più di tutto quel filmato sembra un messaggio a Luigi Di Maio , per ...

Alessandro Di Battista : "Tap e Tav opere inutili"/ Video ultime notizie : si riapre conflitto tra M5s e Lega : Alessandro Di Battista: "Tap e Tav opere inutili", Video. Si riapre conflitto tra M5s e la Lega sul tema. Le ultime notizie.

Alessandro Di Battista sostiene Marcello Foa - massacrato dai grillini : 'Ti sei arreso a Matteo Salvini' : Non li hanno presi bene i fan questi ultimi due post pubblicati su Facebook da Alessandro Di Battista . Il grillino è infatti entrato nel dibattito sulla nomina di Marcello Foa in Rai tirando anche in ...

Alessandro Di Battista difende Marcello Foa : "Criticato per le sue idee - è fascismo" : "Che cos'è il fascismo ai giorni nostri? Andare in camicia nera per ricordare un regime - grazie a Dio - morto e sepolto? Pronunciare frasi senza senso su fantomatiche "pacchie finite" per provocare i giornali che puntualmente ci cascano? Ma per favore! Oggi il fascismo è l'omologazione al pensiero dominante, è il primato della finanza sulla politica, dei mercati sulla carne e sul sangue delle persone". Lo scrive, in un post ...

Alessandro Di Battista : “Ho sempre preferito un accordo con la Lega rispetto a uno con il Pd” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista afferma di aver sempre preferito un accordo di governo con la Lega rispetto a uno con il Partito Democratico, nonostante non risparmi critiche al Carroccio: "Perché mi piace la Lega? Niente affatto - spiega -. Solo perché ho sempre reputato il Pd, soprattutto finché il giglio morente continuerà ad imperversare, il partito più Legato alle lobbies d'Italia".Continua a leggere