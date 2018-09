Al via The Big Draw 2018 | il festival del disegno più grande del mondo

Il doppiatore di Geralt di Rivia approva Henry Cavill come protagonista della serie TV di The Witcher : Netflix ha annunciato che la star di Mission Impossible: Fallout, Henry Cavill, interpreterà Geralt di Rivia nella serie basata su The Witcher. In molti hanno apprezzato la scelta, tuttavia non si può negare che la voce iconica di Geralt sia quella di Doug Cockle.Mentre il doppiatore in precedenza ha dichiarato di non essere associato alla serie in alcun modo, ha comunque sostenuto la scelta di Henry Cavill su Twitter. Allo stesso tempo si dice ...

Cicada in The Flash 5 effetto collaterale del viaggio di Nora? Il nuovo trailer svela le ultime novità : Nora e il padre sembrano avere molto in comune a cominciare dal fatto che bugie "a fin di bene" sembrano essere il loro pane quotidiano, e allora cosa aspettarsi da The Flash 5? Lo stesso trailer rilasciato allo scorso Comic Con ha confermato che la giovane figlia dei WestAllen nasconde qualcosa e che non ha detto la verità nel finale della scorsa stagione e Barry lo ha capito bene ed ecco perché la metterà con le spalle al muro, ma questo ...

Al via la quinta edizione di 'Short Theatre' - : Loro sono e non sono Antonio e Cleopatra: Antonio vede il mondo attraverso gli occhi di Cleopatra e viceversa. "Viceversa" come regola dell'amore., come regola del teatro. Si continua alle 20.45 ...

The Witcher : Henry Cavill vestirà i panni di Geralt di Rivia nella serie TV : Le ultime notizie relative alla serie Netflix basata su The Witcher ci avevano fornito alcuni aggiornamenti sui lavori in corso, abbiamo appreso, infatti, che il finale della serie è attualmente in fase di scrittura.Fino ad oggi, però, ancora non sapevamo chi avrebbe vestito i panni di Geralt di Rivia. Alcune indiscrezioni indicavano Henry Cavill come l'attore interessato per il ruolo.Ebbene, ora arriva l'ufficialità dallo stesso Cavill, dal suo ...

The Witcher - Henry Cavill interpreterà Geralt di Rivia : All’inizio di agosto Henry Cavill si era dichiarato fan della saga The Witcher e molto interessato alla serie tv che Netflix sta preparando proprio a partire da essa. E, a quanto riportano le notizie uscite in queste ore, l’attore di Justice League e Mission Impossible: Fallout (famoso anche per i suoi baffi) è stato accontentato: sarà lui infatti a guidare il cast dell’adattamento seriale interpretando il personaggio ...

The Show a Riccione - domani l'ultima corsa per il treno del Musical viaggiante : E' stata una bellissima avventura, fatte di 9 serate, 24 artisti di Musical, 27 spettacoli, più di 1200 persone e tante anzi tantissime collaborazioni e partecipazioni di enti pubblici, privati e ...

The Affair - nuova stagione al via su Sky Atlantic : Arriva su Sky Atlantic la quarta stagione della serie di successo “The Affair”: ecco data di messa in onda, anticipazioni e cast Tutto pronto per il ritorno di “The Affair – Una relazione pericolosa“, la serie televisiva americana ideata da Sarah Treem e Hagai Levi per la rete televisiva Showtime giunta alla sua quarta stagione. Ecco tutte le anticipazioni su trama, cast e nuovi episodi. The Affair 4: quando ...

Al via le riprese di The 100 6 - le prime foto con Clarke - Echo e Murphy sul set : Le riprese di The 100 6 sono appena iniziate. Ad annunciarlo sono lo showrunner Jason Rothenberg e la protagonista Eliza Taylor, scrivendolo su Twitter. Per festeggiare il loro ritorno sul set di Vancouver, l'attrice Tasya Teles ha postato una serie di foto celebrative, tra cui ci sono scatti da dietro le quinte risalenti alla quinta stagione. Lizzie Morgan ha inoltre pubblicato delle stories su Instagram in cui rivela "il ritorno a scuola" ...

The Rugby Championship 2018 : Argentina-Sudafrica 32-19. La Nuova Zelanda ringrazia e scappa via : L’Argentina batte il Sudafrica per 32-19 nella seconda giornata del The Rugby Championship ed aggancia proprio gli Springboks in classifica a quota cinque, avendo centrato anche il bonus offensivo. ringrazia la Nuova Zelanda che, con la doppia vittoria sull’Australia, è già prima da sola con dieci punti. Il primo tempo decide il confronto: l’Argentina dopo essere passata in vantaggio su piazzato al 5′ con Sanchez, ha ...

The Good Doctor - episodio speciale doppio (rinviato causa tragedia di Genova) in onda il 21 agosto : anticipazioni : doppio episodio per The Good Doctor in onda in prima serata su Rai1 martedì 21 agosto. L’11esima e 12esima puntata della prima stagione della serie medical erano previste in programmazione per il 14 agosto, ma sono state rinviate alla settimana seguente per lasciar spazio ai programmi di approfondimento sulla tragedia che ha colpito Genova col crollo del ponte Morandi. Proseguono quindi martedì 21 agosto su Rai1 con Un difficile distacco ...

