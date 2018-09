Al Bano e Romina Power di nuovo insieme? Storie Italiane | lei vola in America tra loro

Al Bano e Romina - odio e rancore sono finiti al di là del dolore per Ylenia : Al Bano, ospite al Tempo delle Donne, torna a parlare del suo rapporto con Romina Power e Loredana Lecciso, nonostante abbia più volte dichiarato di voler prendere le distanze dal gossip che ormai da mesi lo tormenta. Il leone di Cellino San Marco, che canta da 36 anni Felicità, non ha mai smesso di lottare per ottenerla. E oggi ha depennato le parole “odio e rancore che non fanno bene a nessuno”. Bisogna depennarli e lavorandoci ...

Al Bano e la 'Felicità' : "Tra me e Romina non c'è più rancore" : "Oggi con Romina siamo in ottimi rapporti, abbiamo depennato la parola odio e la parola rancore e i figli ne beneficiano". Lo ha dichiarato Al Bano, ospite al Tempo delle Donne. Il cantautore che da 36anni canta in tutto il mondo 'Felicità' svela che oggi a dargli il sorriso è tutto quello che ha cantato e che continua a vivere. Da tempo Al Bano è tornato a condividere il paloscenico con Romina Power. "Odio e rancore non fanno bene a nessuno. ...

POMERIGGIO 5/ Ospiti : da Al Bano e Romina alle gaffe di Mike Bongiorno (7 settembre 2018) : Ultima puntata della settimana per POMERIGGIO 5 che lancia la nuova rubrica con Alberto Mezzetti e nonna Peppina pronti ai fornelli per nuove ricette e trucchi. Ecco le novità(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:19:00 GMT)

L’invasione tv di Al Bano - Romina e Loredana Lecciso : loro dicono di odiare il gossip ma sono ovunque : La nostra Royal Family allargata, quella composta da AlBano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso, non ama il gossip. Questo, perlomeno, è quel che dicono. «sono nauseata dall’avidità di certa stampa e tv. Danno un immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza. Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano, non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera ...

Al Bano segue Romina Power : preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso : Dopo Romina Power, anche Al Bano sarà ospite di Domenica In. Lei ci sarà per la prima puntata, il 16 settembre, lui per la terza. Dunque, il cantante di Cellino San Marco segue l’esempio dell’ex moglie e preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso che conduce in contemporanea Domenica Cinque. Secondo quanto riferito da Blogo, Al Bano avrebbe già firmato il contratto con la Rai e si è detto felice di partecipare al programma dove si ...

Mara Venier chiama Al Bano a Domenica In dopo Romina Power : Domenica In: Mara Venier ospita Al Bano dopo Romina Power Mara Venier sta per tornare con Domenica In. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda Domenica 16 settembre subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1. La conduttrice darà filo da torcere al diretto competitor Domenica Live di Barbara D’Urso. Come è noto, entrambi i contenitori Domenicali hanno optato per il loro debutto sulle ex di Al Bano Carrisi: Romina Power ...

AL Bano RIACCOGLIE LOREDANA LECCISO/ Fuori Romina Power? Lui sfila a Venezia con i figli di... : Al BANO RIACCOGLIE LOREDANA LECCISO a Cellino San Marco: Romina Power Fuori dai giochi? L’ultimatum e l’indiscrezione nasce a Pomeriggio 5, tutti i dettagli di gossip.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:30:00 GMT)

“La prima volta”. Altro che Romina : con chi si presenta Al Bano a Venezia : Al Bano e Romina, Romina e Al Bano. E Loredana Lecciso. Sono mesi che la cronaca rosa non dà tregua a quello che è stato definito un ‘triangolo amoroso’. Da ormai 5 anni il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie Romina Power hanno riallacciato i rapporti. Di lavoro, inizialmente, ma poi le voci di un ritorno di fiamma dopo la fine della relazione di lui con la Lecciso si sono fatte prepotenti. Per tutta ...

Al Bano riaccoglie Loredana Lecciso/ Romina Power fuori da Cellino San Marco? L’ultimatum e l’indiscrezione : Al Bano riaccoglie Loredana Lecciso a Cellino San Marco: Romina Power fuori dai giochi? L’ultimatum e l’indiscrezione nasce a Pomeriggio 5, tutti i dettagli di gossip.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:57:00 GMT)

Romina Power contro il gossip/ “Sono nauseata!” - il ritorno con Al Bano Carrisi? Solo con un CD di inediti! : Romina Power si sente disgustata ed infastidita dal gossip; il nome dell’ex moglie di Al Bano Carrisi, è tornato in pista affiancato proprio al cantante di Cellino San Marco.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Romina Power sbotta : “Il mio riavvicinamento con Al Bano? Sono nauseata” : A ottobre 2013 per la prima volta dopo sedici anni Albano e Romina Power tornano a cantare insieme a Mosca. Una reunion artistica che porta l’ex coppia in giro per il mondo e, come immaginabile, spopola sul piccolo schermo: dall’ospitata a Sanremo 2015 alla coconduzione di Così lontani così vicini. Con il gossip come sottofondo rumoroso, con interviste e retroscena che spesso annunciano un ritorno di fiamma anche dal punto di vista ...

Al Bano confessa : “Credevo che con Romina fosse finita invece…” : Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Romina Power e dell’affetto ritrovato, dopo una lunga lontananza. Oggi gli ex coniugi sono nuovamente felici e sorridenti, ma in passato non è stato sempre così. Per un lungo periodo Al Bano e Romina sono stati lontani e il loro rapporto è stato segnato da veleni e attacchi. Poi l’incontro, sul palco, che ha sciolto tutti i rancori passati, portandoli nuovamente ad essere la coppia di ...

“Convinto che con Romina…”. La ‘mossa’ di Al Bano spiazza : la confessione : Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Romina Power: continua, dunque, il triangolo amoroso Al Bano-Romina-Loredana Lecciso. Da cinque anni, come saprete, tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie sono ripresi i contatti, inizialmente solo lavorativi, poi le voci di un ritorno di fiamma. Le ultime dichiarazioni di Al Bano rilasciate al canale YouTube di Franco Bagnasco hanno riportato i due al centro delle voci di ...

Al Bano : "Ero convinto che la mia storia con Romina fosse conclusa - ma il destino..." : Il triangolo Al Bano/Romina Power/Loredana Lecciso torna prepotentemente in auge per le ultime dichiarazioni di Al Bano rilasciate al canale YouTube di Franco Bagnasco. L'attenzione è inevitabilmente portata sul rapporto tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie Romina, con la quale sono ripresi i legami (innanzitutto lavorativi) da circa 5 anni.Il chiacchiericcio girato attorno alla ripresa dei rapporti ha suscitato ...