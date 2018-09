Air Italy Mr Neil Mills non molla | delusione per l' assessore Careddu

Air Italy - l'appello della Gallura : 'No ai trasferimenti'. Sit-in e la proposta di uno sciopero generale : Il documento firmato al termine del Consiglio comunale di Olbia. L'atto di resa viene messo nero su bianco al termine di un lungo Consiglio comunale aperto per discutere della crisi Air Italy, che ha ...

Air Italy - partito Airbus A330-202 primo volo Milano-Bangkok : Il primo Airbus A330-202 Air Italy volo IG931 diretto a Bangkok è decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa alle 14,58. Si tratta del velivolo "marche" EI-GGP e l'arrivo allo scalo ...

Meridiana Maintenance nell'orbita Air Italy dal 1° ottobre : Ultime tre settimane in veste Meridiana per il Maintenance, Repair and Overhaul, centro di manutenzione aeromobili di Olbia , ora in procinto di passare a Air Italy dal 1° ottobre prossimo. Inaugurato ...

Air Italy - da Lamezia Terme a Malpensa per volare nel mondo : ... via Milano, verso Stati Uniti, Asia, Africa, L'Avana e Mosca, stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro viaggi in tutto il mondo e di vivere un'...

Air Italy - inaugurato volo Milano Malpensa - Lamezia Terme : Lamezia Terme, sesto scalo nazionale di Air Italy, da oggi domenica 26 agosto 2018 è direttamente collegata con l'hub di Malpensa della compagnia Air Italy che da Milano raggiunge non ...

Air Italy aggiunge un tocco asiatico al menu di bordo : Air Italy arricchirà i suoi menu di bordo con un'infusione di sapori asiatici in occasione dell'imminente lancio dei suoi nuovi servizi da Milano a Bangkok, 9 settembre,, ...

Bangkok a metà prezzo con Air Italy : Air Italy, l'ex Meridiana ora partecipata da Qatar Airways, continua il rilancio con nuove rotte, e a poche settimane dall' avvio del collegamento con Bangkok, lancia due promozioni: la prima è ...

Air Italy presenta nuovi voli per l'inverno : La compagnia annuncia anche dei voli aggiuntivi. A poche settimane dall'annuncio del nuovo collegamento per Delhi, Air Italy è lieta di comunicare di aver già predisposto un incremento delle frequenze ...

Winter 2018/19 - Air Italy aumenta i voli da Malpensa per Delhi e Bangkok : Successo di Air Italy per i suoi nuovi voli verso Oriente . A poche settimane dall'annuncio del nuovo collegamento da Milano Malpensa per Delhi, Air Italy ha già predisposto un incremento ...

Air Italy al MISE per discutere i 51 trasferimenti da Olbia a Malpensa : Non solo Ilva nell'agenda del MISE . vertici di Air Italy sono stati convocati nel pomeriggio di oggi 31 luglio al Ministero dello Sviluppo Economico , insieme alle rappresentanti sindacali, per ...

Air Italy. I sindacati dal prefetto : Call Center ritorna a tempo pieno. Sui trasferimenti nessuna apertura : "Auspichiamo conclude il documento che all'incontro la politica nazionale di concerto con quella regionale possano dare un impulso positivo all'ennesimo capitolo della dura vertenza Meridiana"

"Made in Italy" in grande spolvero al Farnborough Air Show : ... - Made in Italy in primo piano al salone aeronautico di Farnborough, in Inghilterra tra i più importanti e attesi appuntamenti per l'industria aerospaziale civile e militare di tutto il mondo. ...

Air Italy presenterà al Salone di Farnborough il secondo esemplare Boeing 737 MAX : Air Italy ha intenzione di presentare il suo nuovo Boeing 737 MAX alla prossima edizione dell'Airshow Farnborough International che si terrà nel Regno Unito dal 16 al 22 luglio . La consegna del nuovo ...