Aggiornamento per Huawei P20 | seguito a sorpresa da Galaxy Tab S e S2 9 7

GPU Turbo e tanto altro per Huawei P20 Lite : le novità dell’Aggiornamento B150 : Ci siamo appena lasciati alle spalle un fine settimana ricco di interessanti novità per gli utenti legati al cosiddetto Huawei P20 Lite, smartphone Android sempre più diffuso in Italia. Il modello, infatti, dopo essere stato incluso nella lista dei modelli destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0 (qui abbiamo anche avanzato le prime ipotesi sulla data di rilascio), ha iniziato a toccare con mano un altro ...

PREFETTURA DI FERRARA - Venerdì 7 settembre 2018 alle 12.30 conferenza stampa per illustrare gli esiti - Aggiornamento : Esercitazione di Protezione Civile con simulazione di incidente nel Polo chimico di FERRARA 07-09-2018 / In evidenza AGGIORNAMENTO DEL 7 settembre 2018 - A FERRARA una esercitazione "per posti di ...

Telegram Messenger : disponibile un Aggiornamento per Windows 10 Mobile : Dopo poche ore da Unigram, anche l’app ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata per tutti gli smartphone con a bordo Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile. Changelog (V 3.3.0.0) Telegram Passport ora supporta più tipi di dati, incluse le traduzioni dei documenti. Miglioramento dell’algoritmo di hashing della password per una migliore protezione dei dati di Telegram Passport. Esporta le tue chat usando l’ultima versione di Telegram ...

Impossibile per Huawei P8 Lite 2017 l’Aggiornamento Android Pie nonostante 2 aperture : Ci sono alcune considerazioni riguardanti uno smartphone tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 che, oggi 7 settembre, vanno assolutamente fatte. La questione riguarda la possibile compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, perché di recente ci sono stati due segnali di apertura che hanno in qualche modo riacceso la speranza del pubblico. Come stanno effettivamente le cose? Proviamo a chiarire ...

Chrome : arriva un mega-Aggiornamento per Windows con un nuovo look e Omnibox 2.0 : Google, in occasione del decimo compleanno del suo browser, ha rilasciato pochissime ore fa l’atteso Chrome 69 su Andorid, iOS e Windows dopo un lungo periodo in beta test. Concentrandoci esclusivamente sulle novità approdate sul sistema operativo di casa Microsoft, la più importante riguarda sicuramente l’interfaccia grafica che, come visto nelle versioni preview, presenta ora delle forme più arrotondate rispettando appieno le ...

Con la patch di agosto LG G6 : i dettagli dell’Aggiornamento V20c per no brand Italia : Un nuovo aggiornamento sta raggiungendo quest'oggi l'ormai ex top di gamma LG G6: i modelli no brand Italia stanno iniziando a ricevere via OTA il pacchetto V20c, con le patch di sicurezza di agosto, un passo avanti obbligato per innalzare il tasso di protezione offerto dallo smartphone. Il pacchetto, che facciamo presente avere un peso di 135MB circa, comporta anche un incremento generale a livello prestazionale, di cui non sono stati resi noti ...

Inatteso regalo per Asus ZenFone 3 Max : dal 6 settembre Aggiornamento Oreo 8.1 : Abbiamo dovuto attendere moltissimo per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, forse più a lungo del previsto, ma il tanto diffuso Asus ZenFone 3 Max sarà allo stesso tempo il modello in grado di aprire le porte alla versione 8.1 dell'OS di Google all'interno di questa famiglia, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 6 settembre. Dopo la svolta di fine luglio, quando vi abbiamo ...

Continuità di rilasci per Samsung Galaxy S7 TIM : le ultime sull’Aggiornamento di agosto : Segnali a dir poco incoraggianti quelli che stanno arrivando proprio in queste ore per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S7 TIM. Dopo il rilascio di Android Oreo avvenuto durante il mese di giugno, infatti, nella seconda metà di agosto abbiamo avuto modo di toccare la patch per la sicurezza di luglio e, oggi 5 settembre, quella di agosto. Una prova importante del fatto che anche l'operatore si sia sbloccato definitivamente ...

Era ora per il Samsung Galaxy S8 : a breve l’Aggiornamento di agosto per tutti : Abbiamo dovuto attendere moltissimo, ma in queste ore finalmente possiamo imbatterci nell'aggiornamento di agosto per quanto riguarda modelli tanto diffusi in Italia come i vari Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. A distanza di pochi giorni da un'altra importante svolta software, considerando il fatto che su queste pagine vi abbiamo parlato dell'arrivo sulla scena di Bixby 2.4 per il top di gamma 2017, oggi tocca dunque esaminare un nuovo pacchetto ...

Già disponibili i dettagli per i Samsung Galaxy sull’Aggiornamento di settembre da oggi : A partire da oggi 5 settembre è possibile prendere in esame i primi dettagli riguardanti l'aggiornamento che diversi Samsung Galaxy potranno ottenere durante il mese appena iniziato. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, il produttore coreano ha svelato in anticipo rispetto ai competitor le proprie mosse sotto questo punto di vista, dicendoci in sostanza quale sarà la ragion d'essere dei prossimi upgrade non solo per la linea "S", ...

Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo Aggiornamento : Il notch è diventato un elemento di tendenza tra i produttori di smartphone di tutto il mondo e, proprio per questo motivo, quasi […] L'articolo Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky oggi 4 settembre : orario manutenzione e download : Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky apre le danze alla Stagione 3 dell'Anno 3, esce oggi 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft ha annunciato gli orari italiani esatti del download per tutte le piattaforme, con tanto di manutenzione. Riportiamo quindi l'orario di manutenzione dei server di Rainbow Six Siege, che darà poi il via al download di Operazione Grim Sky. La manutenzione durerà solo 30 minuti: - PC: Rainbow Six Siege Operazione ...

Spunta il 4 settembre un nuovo Aggiornamento per WhatsApp : novità per iPhone : Da alcune settimane a questa parte, parlando del nuovo aggiornamento di WhatsApp, ci si concentra soprattutto sulle novità che verranno implementate durante il mese di novembre, quando il pubblico potrà contare finalmente su uno spazio di archiviazione illimitato grazie a Google Drive. Dopo aver precisato alcuni aspetti riguardanti anche la crittografia dei dati memorizzati nella propria area, con un apposito articolo pubblicato nella giornata ...