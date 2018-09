Aggiornamento di settembre a profusione in casa Huawei e Honor | i dispositivi coinvolti

Affiora l’Aggiornamento di settembre su Huawei P20 e Mate 9 : i dettagli : Un risveglio piuttosto importante per Huawei P20 e Mate 9, che stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di settembre, a livello globale. Non stiamo parlando direttamente dei modelli italiani, sui quali i pacchetti dovrebbero comunque arrivare nel giro dei prossimi giorni, ma di release internazionali, che hanno sorpreso in modo inaspettato la coppia di dispositivi sopra citati. Come riportato dai colleghi del portale 'TAS', ...

PREFETTURA DI FERRARA - Venerdì 7 settembre 2018 alle 12.30 conferenza stampa per illustrare gli esiti - Aggiornamento : Esercitazione di Protezione Civile con simulazione di incidente nel Polo chimico di FERRARA 07-09-2018 / In evidenza AGGIORNAMENTO DEL 7 settembre 2018 - A FERRARA una esercitazione "per posti di ...

Dubbi su Honor 8 ancora privati dell’Aggiornamento Oreo : replica ufficiale del 6 settembre : Una situazione del tutto particolare quella che si è venuta a creare in Italia per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per chi si ritrova con un Honor 8. La svolta, come tutti sanno, si è avuta nello scorcio iniziale del mese di agosto, quando sono pervenute le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto di scaricare il pacchetto software via OTA. Oggi 6 settembre, però, occorre ...

Aggiornamento Fortnite High Stakes oggi 6 settembre : orario manutenzione e download : L'Aggiornamento Fortnite High Stakes è in dirittura d'arrivo, ci siamo. Epic Games ha comunicato tramite Twitter che l'evento tanto atteso, è stato infatti rimandato di due giorni, sarà disponibile al download oggi 6 settembre, Abbiamo gli orari esatti di manutenzione di Fortnite, ve li indichiamo qui: - Fortnite andrà offline a partire dalle 10:00 di oggi 6 settembre, ora italiana. Questo permetterà ad Epic di pubblicare gli aggiornamenti - ...

Inatteso regalo per Asus ZenFone 3 Max : dal 6 settembre Aggiornamento Oreo 8.1 : Abbiamo dovuto attendere moltissimo per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, forse più a lungo del previsto, ma il tanto diffuso Asus ZenFone 3 Max sarà allo stesso tempo il modello in grado di aprire le porte alla versione 8.1 dell'OS di Google all'interno di questa famiglia, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 6 settembre. Dopo la svolta di fine luglio, quando vi abbiamo ...

Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre? No - è stato rimandato - ecco quando : Ci avevamo visto lungo: nessun Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre. Ieri tutti gli account social di Epic Games latitavano di novità e informazioni in particolare sull'Aggiornamento 5.40 e l'evento speciale High Stakes, quindi avevamo pensato che no, né ieri né oggi sarebbe arrivata questa novità. In compenso Epic ha finalmente aggiornato il suo account Twitter con un annuncio ufficiale: l'evento High Stakes e l'Aggiornamento 5.40 ...

Già disponibili i dettagli per i Samsung Galaxy sull’Aggiornamento di settembre da oggi : A partire da oggi 5 settembre è possibile prendere in esame i primi dettagli riguardanti l'aggiornamento che diversi Samsung Galaxy potranno ottenere durante il mese appena iniziato. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, il produttore coreano ha svelato in anticipo rispetto ai competitor le proprie mosse sotto questo punto di vista, dicendoci in sostanza quale sarà la ragion d'essere dei prossimi upgrade non solo per la linea "S", ...

Aggiornamento Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky oggi 4 settembre : orario manutenzione e download : Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky apre le danze alla Stagione 3 dell'Anno 3, esce oggi 4 settembre per PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft ha annunciato gli orari italiani esatti del download per tutte le piattaforme, con tanto di manutenzione. Riportiamo quindi l'orario di manutenzione dei server di Rainbow Six Siege, che darà poi il via al download di Operazione Grim Sky. La manutenzione durerà solo 30 minuti: - PC: Rainbow Six Siege Operazione ...

Spunta il 4 settembre un nuovo Aggiornamento per WhatsApp : novità per iPhone : Da alcune settimane a questa parte, parlando del nuovo aggiornamento di WhatsApp, ci si concentra soprattutto sulle novità che verranno implementate durante il mese di novembre, quando il pubblico potrà contare finalmente su uno spazio di archiviazione illimitato grazie a Google Drive. Dopo aver precisato alcuni aspetti riguardanti anche la crittografia dei dati memorizzati nella propria area, con un apposito articolo pubblicato nella giornata ...

Aggiornamento PresaDiretta - 3 settembre 2018 Rai3 : Riccardo Iacona intervista Luigi Di Maio - anticipazioni : PresaDiretta: anticipazioni puntata del 3 settembre 2018 Sette puntate sui temi al centro dell'agenda politica, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di raccontare la ...

Huawei P10 Lite Aggiornamento firmware di settembre disponibile : le novità : Huawei P10 Lite sta ricevendo proprio in queste ultime ore un nuovo aggiornamento firmware in Italia: ecco i dettagli sulle novità del caso.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P10 Lite no Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, che è disponibile un nuovo aggiornamento firmware nel nostro paese.Huawei P10 Lite No Brand si aggiorna a settembre 2018: i dettagli sul firmwareSi tratta nello specifoco del firmware ...

Xiaomi Mi MIX 2S : Aggiornamento Android 9 Pie con patch di settembre : Lo Xiaiomi Mi MIX 2S è uno dei pochi dispositivi che è entrato a far parte del programma beta di Android 9 Pie, ovviamente dopo quelli di Google privilegiati dal marchio stesso.L’azienda ha invitato tutti i beta tester a provare la MIUI 10, basata su Android 9 Pie, già da inizio mese e dopo una revisione approfondita delle prime problematiche relative alla stabilità del sistema operativo, ha rilasciato una versione contenente già le patch ...

Def - entro settembre nota di Aggiornamento. Si punta a soglia deficit 1 - 5% - : Il ministro dell'Economia - in missione in Cina - è cauto sulla realizzazione in tutto e per tutto delle promesse giallo Verdi: la priorità di Tria ora è quella di far quadrare i conti in vista del Def. La cui nota di ...

Vicina la prima svolta per OnePlus 6 sull’Aggiornamento Android Pie 9.0 : novità a settembre? : Potrebbe essere un mese di settembre davvero ricco di novità per i tanti utenti italiani che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 in questo 2018, soprattutto in riferimento a coloro che sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie 9.0. Al momento non abbiamo ancora date esatte per il rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva e stabile, è giusto premetterlo, ma rispetto agli interventi minori di cui vi ...