ilfattoquotidiano

: Ddl affido,Pillon: 'Non si pagherà fifty-fifty ma in base a reddito' #simonepillon - MediasetTgcom24 : Ddl affido,Pillon: 'Non si pagherà fifty-fifty ma in base a reddito' #simonepillon - TutteLeNotizie : Affido, il ddl dell’organizzatore dei Family day: ‘Basta assegno di mantenimento. Chi resta… - Cascavel47 : Affido, il ddl dell’organizzatore dei Family day: ‘Basta assegno di mantenimento. Chi resta nella casa familiare pa… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Per il senatore leghista Simone Pillon “non si fanno né gli interessi della madre né quelli del padre” perché rimane il principio che “il genitore che guadagnerà di più contribuirà di più”. Ma il disegno di legge sulla riforma dell’avviso condiviso di cui è primo firmatario – insieme a lui lo hanno sottoscritto tre colleghi del Carroccio e cinque senatori del Movimento 5 Stelle – non convince esperti di diritto di famiglia e associazioni per la tutela dei figli di genitori separati. Nel mirino sia l’automatismo per cui i bambini dovrebbero trascorrere metà del tempo con il padre e metà con la madre e avere quindi due case sia il colpo di spugna sull’diin favore del “diretto”, nonostante in Italia più di metà delle donne non abbia un’occupazione. Per non parlare del fatto che chi ...