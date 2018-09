Aeronautica Militare | presentata la collezione autunno-inverno 2018 19 GALLERY

Aeronautica Militare : maltempo anche forte in arrivo stasera al Nord : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico sta per interessare l'Italia. Lo farà a cominciare dalle regioni settentrionali, dove nel corso di oggi la situazione meteo tenderà a divenire...

Aeronautica Militare : volo urgente per bambino in pericolo di vita : Un Falcon 900 del 31° stormo di Ciampino, è decollato oggi, martedì 4 settembre, su richiesta della Prefettura di Catania pervenuta alla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha autorizzato la missione. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture presenti su tutto il territorio nazionale, è responsabile della gestione di missioni di questo tipo a favore della collettività. Il velivolo, giunto a ...

Autunno più avanti. Analisi del bollettino meteo mensile dell'Aeronautica Militare : Dai link potrete accedere direttamente ai capoluoghi di regione d'Italia , oppure su CERCA , che troverete in alto alla pagina, potrete digitare la località che desiderate d'Italia o nel Mondo: meteo ...

Aeronautica Militare : rimpatriato dall’India connazionale in gravi condizioni di salute : E’ rientrato nella notte sull’Aeroporto di Milano Malpensa un Falcon 900 del 31° Stormo con a bordo un cittadino italiano di 46 anni in gravi condizioni di salute bisognoso di essere rimpatriato dall’India. Il paziente durante il volo è stato assistito da un’equipe di medici dell’Ospedale Civile di Legnano, nel milanese, dove è stato successivamente trasferito in ambulanza. Il velivolo dell’Aeronautica Militare, che era partito intorno alle ...

Sardegna - Aeronautica Militare : neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza : L’Aeronautica Militare ha appena concluso un trasporto sanitario urgente da Cagliari a Roma a favore di un neonato di appena un giorno le cui condizioni particolarmente gravi hanno reso necessario il rapido intervento. Il Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è decollato dall’aeroporto sardo nella tarda mattinata alla volta di Roma, dove è atterrato circa un’ora dopo. Il neonato, trasportato con l’ausilio di una culla termica, è ...

Aeronautica Militare : bambina in pericolo di vita trasportata d’urgenza da Catania a Firenze : E’ atterrato poco dopo le 16:00 di oggi a Firenze il velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania una bambina di tredici anni in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di ...

Aeronautica Militare : elicottero soccorre 5 ragazzi bloccati su uno scoglio vicino Porto Cervo : Nella notte tra il 15 e il 16 Agosto, un elicottero AB 212 dell’80° Centro Combat SAR (Search And Rescue) di Decimomannu, del 15°Stormo dell’Aeronautica Militare, è intervenuto in soccorso di 5 ragazzi romani tra i 20 e i 24 anni bloccati su uno scoglio nelle vicinanze di Porto Cervo. L’elicottero è decollato dalla base aerea di Decimomannu a seguito dell’attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio ...

Aeronautica Militare : volo sanitario d’urgenza nella notte per un bambino di 4 anni in imminente pericolo di vita : Si è concluso da poche ore, nel cuore della notte, sulla tratta Alghero – Ciampino, un trasporto sanitario effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino a favore di un bambino di nazionalità pakistana di quattro anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto, richiesto dalla Prefettura di Sassari, si è reso necessario in quanto il piccolo necessitava di urgente assistenza medica. La missione aerea è stata gestita dalla ...

Meteo 30 giorni dell'Aeronautica Militare. In breve - recensione : Come avviene ogni settimana, l'Aeronautica Militare pubblica le linee di tendenza Meteo con validità 30 giorni. Il bollettino è abbastanza tecnico, è divulgativo di una scienza che ormai estende con buona affidabilità le linee di tendenza a lungo termine, come osservano con stupore in tanti, sino ad un mese di validità. Potrete consultare il bollettino Meteo ...

Meteo 30 giorni a cura dell'Aeronautica Militare [ufficiale]. La nostra analisi : Ciò perché la scienza non si ferma, piaccia o no, e l'Aeronautica Militare sta al passo con i tempi. Ed è incomprensibile perché un servizio Meteo nazionale di tale eccellenza voglia essere ...

Meteo 30 giorni dell'Aeronautica Militare - recensione e considerazioni : Il bollettino è abbastanza tecnico, è divulgativo di una scienza che ormai estende con buona affidabilità linee di tendenza a lungo termine. Le novità prospettate dalle linee di tendenza emesse dall'...