ilfattoquotidiano

: FQ: Adotta un ignorante, e sarai anche tu parte di questo governo - MPenikas : FQ: Adotta un ignorante, e sarai anche tu parte di questo governo -

(Di lunedì 10 settembre 2018) E mentre il premier Giuseppe Conte cerca già una nuova poltrona su cui sedersi (cattedra da ordinario alla Sapienza) i due principini degli ignoranti continuano a dare sfoggio delle proprie qualità. Il ministro della Disoccupazione Di Maio continua a dare lustro e onore al proprio ruolo. Sarebbe troppo facile ridere su un ministro che ancora una volta dimostra la propria ignoranza in materia geografica. Poco importa, un ministro del Lavoro mica deve sapere dove sta Matera. L’importante è creare economia e sviluppo. Ed infatti, dopo aver ideato il fantomatico decreto dignità (che ha già fatto perdere migliaia di posti di lavoro) ora è il grande momento per risollevare l’economia del Paese. Come? Vietando ai centri commerciali di aprire la domenica. Ideona. Grande visione economica. Poco importa se questa proposta comporterà altre perdite di posti di lavoro. La domenica è sacra, non si ...