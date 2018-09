Accuse di molestie contro il numero uno della Cbs | si dimette Les Moonves

Dopo le Accuse di molestie Les Moonves costretto a lasciare la Cbs : Non si arresta l'onda del movimento #metoo e, a quasi un anno dal caso Weistein, costringe alle dimissioni un altro uomo potente degli Stati Uniti. Lascerà infatti la Cbs Les Moonves, Ceo dell'emittente televisiva statunitense, accusato di abusi sessuali da una dozzina di donne.Dopo aver annunciato l'addio del vertice dell'azienda, il network televisivo ha dichiarato che farà una donazione di 20 milioni di dollari a "una o ...

New York : Louis CK ritorna sul palco del Comedy Cellar dopo le Accuse di molestie sessuali : Era circa un anno fa quando le dichiarazioni di Rose McGowan e Asia Argento riguardo le violenze subite dal regista e produttore Harvey Weinstein ruppero il silenzio intorno ai casi di molestie nel mondo dello spettacolo esortando centinaia di donne a farsi avanti e denunciare i propri aggressori, molto, troppo spesso, protetti dal loro ruolo e dal loro potere. Dall'Italia alle Americhe, il movimento MeToo [VIDEO] ha raccolto velocemente ...

Maurizio Costanzo difende Asia Argento dopo le Accuse di molestie? : Asia Argento accusata di molestie sessuali: Maurizio Costanzo dice la sua Maurizio Costanzo è sempre molto attento a ciò che accade in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale. Il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, nonchè autore, ha affidato alla rivista di gossip Chi, diretta da Alfonso Signorini, un commento sul caso Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett. Secondo le ...

Asia Argento nella bufera : nuove Accuse di “molestie” da un ex amico : Asia Argento ha molestato con foto e video hot Jeff Leach? Asia Argento continua ad essere al centro dell’attenzione dopo il caso Bennett portato alla luce dal quotidiano statunitense New York Times. nuove accuse di molestie arrivano da Jeff Leach. Il comico britannico, un tempo amico dell’attrice internazionale, avrebbe ricevuto sue foto e video hot non desiderati né richiesti su Snapchat proprio mentre si trovava in compagnia ...

Asia Argento risponde alle Accuse di molestie di Jimmy Bennett : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. A maggio 2018 ha tenuto pubblicamente un discorso contro Weinstein ...

Asia Argento replica alle Accuse di molestie : “Non ho mai avuto nessuna relazione sessuale con Bennett”. La polizia : “Non è indagata” : “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett”. Asia Argento rompe il silenzio e replica così a chi l’accusa di aver fatto un accordo da 380mila dollari con Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro ...

Asia Argento cacciata da X Factor?/ Parla il padre Dario : "Le Accuse di molestie? Secondo me non sono vere!" : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Kevin Spacey - le Accuse di molestie sessuali danneggiano l’uscita del nuovo film : è flop d’incassi per “Billionaire Boys Club” : Le gravi accuse di molestie sessuali che pendono sulla testa di Kevin Spacey si ripercuotono sugli incassi del suo nuovo film: “Billionaire Boys Club” è un flop “Speriamo che le accuse penose relative al comportamento di una persona, sconosciute quando il film è stato realizzato quasi due anni e mezzo fa, non offuschino l’uscita della pellicola. ci auguriamo che il pubblico si faccia un’idea sulle accuse ...

La Concertgebouw Orchestra di Amsterdam ha licenziato il maestro Daniele Gatti dopo le Accuse di molestie : Il direttore della Concertgebouw Orchestra di Amsterdam Daniele Gatti è stato licenziato dopo che alcune musiciste lo hanno accusato di "comportamenti inappropriati". Era già stato accusato da una recente inchiesta del Washington Post. La stampa olandese riporta un comunicato dell'Orchestra: "dopo l'articolo del WP, diverse musiciste dell'Orchestra hanno denunciato comportamenti inappropriati di Gatti".Il Washington Post riportava ...

Fausto Brizzi - la Procura di Roma chiede l’archiviazione per le Accuse di molestie : “Il fatto non sussiste” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo le denunce presentate da tre donne. Per i pm infatti “il fatto non sussiste“: in base a quanto accertato dai magistrati, nella vicenda non sono stati riscontrati profili di natura penale. Nello scorso mese di aprile lo stesso Brizzi era stato ascoltato dai pm e aveva fornito elementi utili a chiarire la sua posizione. ...