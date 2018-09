“Aborti clandestini in aumento in Italia” Notizia e dati choc | ecco perché succede

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018) In piena estate ha fatto molto discutere l’uscita pubblica di Lorenzo Fontana, Ministro della Famiglia del Governo Conte, relativa alla questione aborto. “C’è da dire che in molti casi è per una preoccupazione economica che alcune donne decidono di non avere figli. Mi piacerebbe che lo Stato fosse più vicino a queste donne per far capire loro che, nel dubbio, un figlio è meglio farlo”. Così, dunque, in un’intervista rilasciata a ‘La Verità’, il ministro ha parlato del suo programma, schierandosi contro l’utero in affitto e affrontando i temi di aborto, natalità e coppie gay. Ma l’aborto, che alcuni ‘ministri’ della Lega minacciano di voler abortire, è davvero un dato in calo in Italia? A fare il punto della situazione è Silvana Agatone, presidente della Laiga (associazione che riunisce i medici non obiettori), in una ...