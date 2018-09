Abbonamento metro e bus | sconto detrazione Irpef | come risparmiare fino a 250 euro

gqitalia

: RT @ilSalvagenteit: Abbonamento bus e metro, c'è la #detrazione del 19% - misiagentiles : RT @ilSalvagenteit: Abbonamento bus e metro, c'è la #detrazione del 19% - salvatoreiak74 : RT @ilSalvagenteit: Abbonamento bus e metro, c'è la #detrazione del 19% - ilSalvagenteit : Abbonamento bus e metro, c'è la #detrazione del 19% -

(Di lunedì 10 settembre 2018)sull’ai mezzi pubblici. L’Agenzia delle Entrate ricorda in un tweet che è entrata in vigore una “del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di undel trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico”. A riscontro per l’agevolazione circa “le detrazioni relative all’acquisto dell’da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento”. Il bonus riguarda anche i datori di lavoro che decidono di provvedere ...