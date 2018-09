A Piazza Affari | forte ascesa per Leonardo

Piazza Affari : ingrana la marcia Cattolica Assicurazioni : Ottima performance per la società assicurativa , che scambia in rialzo del 3,07%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Cattolica Assicurazioni mantiene ...

Piazza Affari : allunga il passo Banca Generali : Grande giornata per il gruppo Bancario , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,28%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari : senza freni Sias : Vigoroso rialzo per la holding , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

In difficoltà Cerved a Piazza Affari. HSBC taglia giudizio e tp : Teleborsa, - Sotto pressione Cerved Group, che presenta un calo del 2,27%. Gli analisti di HSBC hanno rivisto al ribasso il giudizio sul titolo a "hold" da un precedente "buy". Ridotto anche il prezzo ...

Borse stabili - Piazza Affari corre con banche e Tim. Spread giù a 236 : Il Ftse Mib segna un netto rialzo , sull'onda delle rassicurazione del premier Conte, del ministro Tria e dei vicepremier sulla Legge di bilancio che rispetterà le regole. Anche per questo sta battendo in ritirata il differenziale tra Btp e Bund. A Milano corrono le banche e sono ben richieste le azioni di Telecom, nel giorno del cda. Euro debole nei confronti del dollaro...

Piazza Affari al bivio prima della legge di bilancio - Mediaset da comprare : 'L'impressione è che siamo in una fase di stallo fra acquirenti e venditori in attesa della divulgazione del DEF, il Documento di Economia e Finanza, ovvero l'atto, che arriverà entro il 27 Settembre,...

Piazza Affari maglia rosa in Europa al traino delle banche : ...al listino milanese è soprattutto la buona performance dei titoli bancari sulla scia del calo dello spread grazie alle rinnovate rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'economia ...

Piazza Affari : scambi in positivo per Credito Valtellinese : Punta con decisione al rialzo la performance di Credito Valtellinese , con una variazione percentuale dell'1,80%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : exploit di Banca MPS : Seduta decisamente positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , che tratta in rialzo del 4,28%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Monte Paschi ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Cerved Group : Aggressivo avvitamento per Cerved Group , che tratta in perdita del 2,54% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Cerved Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Juventus : Brilla la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 3,62%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Juventus evidenzia un andamento più ...

Piazza Affari : profondo rosso per Safilo : Aggressivo avvitamento per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in perdita del 2,03% sui valori precedenti. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , ...

Piazza Affari in lieve calo sul finale. Europa rimane al palo : Non sono servite a risollevare il sentiment degli investitori, le parole del vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis che a Vienna ha incontrato il Ministro dell'Economia italiano,...