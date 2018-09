A gennaio 2019 l’abbattimento delle torri di Zingonia

Speranza di vita : dal 1° gennaio 2019 in pensione più tardi : In attesa che il Governo smantelli la Legge Fornero (?) mancano ancora pochi mesi e poi entrerà in vigore l’adeguamento delle pensioni alla Speranza di vita degli italiani con il terzo aggiornamento Istat. In poche parole: italiani più longevi, che andranno in pensione con 5 mesi di ritardo rispetto a questo 2018. Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della Speranza di ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 in vigore dal 1 gennaio 2019? Avanti tutta della Lega (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:01:00 GMT)

Di Maio : flat tax e reddito cittadinanza attivi da gennaio 2019 : Roma, 3 set., askanews, - Il governo punta a far partire dal prossimo gennaio il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riforma della legge Fornero sulle pensioni. Lo ha detto il ministro dello ...

OnePlus ha qualcosa in programma per il 15 gennaio 2019 : OnePlus ha segnato sul calendario la data del 15 gennaio 2019: variante 5G di OnePlus 6T in arrivo? L'articolo OnePlus ha qualcosa in programma per il 15 gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Onimusha torna con Warlords a gennaio 2019 : Pronti a tornare nel Giappone feudale tra samurai, demoni guerrieri e magie? Capcom annuncia ufficialmente che a Gennaio 2019 sarà disponibile Onimusha Warlords per Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC Steam. Onimusha arriverà nel 2019 con una remastered Lanciato inizialmente nel lontano 2001, Onimusha Warlords ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo. A grande sorpresa quest’oggi Capcom ha deciso di ...

GAMESCOM 2018 : ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN arriva in Italia a gennaio 2019 : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN il 17 Gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 Gennaio) e 1° febbraio per PC tramite STEAM. ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN disponibile da Gennaio 2019 Ambientata nello stesso continente Usean come in ACE COMBAT 3 e ACE COMBAT 4 la storia ruota intorno ...

Pace fiscale - obiettivo 3 - 5 miliardi/ Governo - scatta nel gennaio 2019 : Di Maio rilancia : Pace fiscale, obiettivo 3,5 miliardi di euro. Ultime notizie Governo, scatterà nel gennaio 2019 per non sovrapporsi a rottamazione, Luigi Di Maio rilancia(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:11:00 GMT)

Sì ai seggiolini sonori Il via da gennaio 2019 : L'arrivo dello sconto dipenderà però dall'esito dell'interlocuzione tra Mit e ministero dell'Economia sulle risorse. Un primo risultato importantissimo per tentare di evitare tante tragedie dovute a ...

Al Bano si ferma da gennaio 2019 : Il cantante Al Bano si dovrà fermare. I suoi concerti, a far data da gennaio 2019, si fermano. Infatti l’artista

Al Bano si deve fermare per un po' : "Da gennaio 2019 mi prendo una pausa" : Dopo la fine della storia d'amore con Loredana Lecciso e il riavvicinameto con Romina Power, la vita di Al Bano Carrisi sembra essersi riassestata.Il cantante di Cellino San Marco, infatti, è circondato dall'amore dei suoi cari, dei suoi figli, ha ripreso a cantare con Romina Power e dice di essere sereno. Se non fosse per un piccolo dettaglio. Come lui stesso ha confessato alla Gazzetta di Mezzogiorno, il problema alle corde vocale è tornato a ...

Smog - a Milano nasce Area B : stop alle auto più inquinanti a partire da gennaio 2019 : La nuova zona a bassa emissione corrisponde al 72 per cento del territorio cittadino e sarà presidiata da 185 telecamere. Per i trasgressori 80 euro di multa

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Vitalizi - Di Maio li taglia da gennaio 2019/ I casi di Gino Paoli e Ilona Staller : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)