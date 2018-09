: #5G,Mise: 5 offerte per oltre 2,48 mld - CyberNewsH24 : #5G,Mise: 5 offerte per oltre 2,48 mld - TelevideoRai101 : 5G,Mise: 5 offerte per oltre 2,48 mld -

Cinque società su 7 ammesse alla procedura hanno presentatoeconomiche iniziali per l'asta delle frequenze 5G: Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb,Iliad Italia. Giovedì prossimo partirà,sempre in seduta pubblica, la fase dei miglioramenti competitivi. Open Fiber e Linkem non hanno presentato. Lo annuncia ilin una nota. L'ammontare totale delleè stato di 2.48mld di euro. Open Fiber valuterebbe il rientro in gioco nel round dei rilanci. Domani sul sitoil dettaglio delle.(Di lunedì 10 settembre 2018)