34 migranti della Diciotti a Ventimiglia

migranti della Diciotti a Ventimiglia su un pullman del Baobab : “A Roma erano in pericolo” : Sono stati identificati a Ventimiglia 34 Migranti di nazionalità eritrea sbarcati dalla nave Diciotti . Sono arrivati nella cittadina al confine con la Francia a bordo di un pullman organizzato dall'associazione Baobab Experience dopo la retata dello scorso venerdì dietro la stazione Tiburtina: "Li abbiamo protetti dalla pressione dei media e dalle manifestazioni xenofobe".Continua a leggere

Ventimiglia - migranti intrappolati sul 'Passo della Morte' : uno tratto in salvo : Erano in due su una parete rocciosa a strapiombo sul confine nei pressi della cittadina ligure e tentavano di raggiungere la Francia. Non si hanno notizie dell'altro migrante -