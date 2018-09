30 anni di bio | 30 anni di SANA | il mercato del biologico e del naturale cresce e si

Vuelta a España 2018 : tappa e maglia per Simon Yates. Vincenzo Nibali - che gamba come gregario! Limita i danni Fabio Aru : È tornato il Simon Yates del Giro d’Italia: anche alla Vuelta a España 2018 il britannico della Mitchelton-SCOTT detta legge con le sue azioni caratteristiche. La quattordicesima tappa, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava, vede esaltarsi il gemellino nativo di Bury: uno scatto a 600 metri dal traguardo sulle rampe durissime dell’ultimo strappo per fare colpo doppio, oltre al successo parziale anche la maglia Rossa. I big della ...

“30 anni di bio : 30 anni di SANA” - 30 anni di successi per l’agricoltura del futuro : “SANA è una pietra miliare per la Fiera di Bologna ed è un piacere festeggiare i suoi primi 30 anni in un momento così positivo per il biologico”, ha esordito Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, all’apertura del convegno “30 anni DI BIO: 30 anni DI SANA. 30 anni di successi per l’agricoltura del futuro”. Soddisfazione anche nelle parole di Alessandra Pesce, Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, ...

“44 anni di differenza!”. Flavio Briatore dimentica Elisabetta Gregoraci. Chi è la sua nuova fidanzata. Biondissima e italiana - curve mozzafiato e fisico statuario. Dove si sono conosciuti : Negli ultimi tempi di Flavio Briatore si è parlato sempre con un’impronta gossippara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l’addio a Elisabetta Gregoraci, l’ex velina di Striscia La Notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco, Flavio si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna era stato, nei giorni scorsi, il settimanale Gente, che ...

Biologico - mai più senza : crescita inarrestabile da 10 anni - “ma smettiamola di crogiolarci nei dati” : II prodotti biologici fanno ormai parte delle abitudini alimentari degli italiani che, a quanto dimostrano gli ultimi dati Biobank, elaborati da Firab, la Fondazione per la Ricerca sull’Agricoltrua Biologica, non possono più rinunciare ad averli in tavola. Il periodo di tempo analizzato va dal 2008 al 2017, 10 anni in cui le percentuali di crescita hanno raggiunto anche le 3 cifre, come il settore dell’e-commerce (+325% nel 2017 rispetto al ...

Cambio di location per Home Festival 2019 verso il raddoppio per i 10 anni della manifestazione : Home Festival 2019 cambia collocazione temporale e si sdoppia, per raggiungere una nuova location che non sia quella dell'ex dogana di Treviso. La manifestazione non sarà più l'ultimo Festival estivo ma sarà quello che va ad aprire la bella stagione. Si parte con la location storica di Treviso, dove anche quest'anno la manifestazione ha riscosso il meritato successo, per continuare con una nuova sessione a luglio, dal 12 al 14, al Parco San ...

30 anni di biologico - 30 anni di SANA : torna a Bologna il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale : “Festeggiamo nel 2018 la trentesima edizione di SANA; in questi anni la manifestazione si è accreditata come interprete e vetrina, a livello italiano e Internazionale, di un mercato in costante crescita ed evoluzione. SANA – dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere – è portavoce di un comparto, quello del Biologico e del Naturale, sempre più di rilievo per lo sviluppo del nostro Paese: negli anni lo abbiamo visto ...

Einer Rubio - dalla Colombia al Sannio per provare a conquistare il ciclismo : Pago Veiano. Appena duemila anime nell'entroterra sannita, a una ventina di chilometri da Benevento. Sta crescendo qui uno dei nuovi talenti emergenti del ciclismo mondiale, si chiama Einer Augusto ...

Il giorno in cui cambiò il calcio : 10 anni fa nasceva il City degli sceicchi : Sono passati 10 anni, sembra di parlare di un'altra era calcistica: esattamente il 1° settembre 2008 lo sceicco Mansour bin Zayd Al Nahyan faceva il suo ingresso nel mondo del pallone comprando il Manchester City . E le cose non saranno più come prima, nel calcio. A ripercorrere tutta la storia, spiegando come l'avvento di Mansour abbia rivoluzionato non solo il ...

Sabbioneta si veste a festa per i dieci anni di Unesco : Un mese di iniziative per celebrare l'anniversario del riconoscimento. Teatro di figura, concerti, speciale annullo filatelico sino alla fine di settembre

Chicago 1968 - 50 anni fa la Convention democratica che cambiò il mondo : Durante la Convention di Chicago, fine agosto di 50 anni fa, decine di migliaia di contestatori che chiedevano la fine della guerra in Vietnam si scontrarono in strada con la polizia, mentre il Partito Democratico si spaccava sul conflitto. La corrente guidata da Eugene McCarthy – il candidato anti-guerra che da ragazzi avevamo conosciuto in Europa grazie a “Viva la Gente” – sfidava l’establishment che sosteneva l’impegno ...

Ponte Morandi - da ‘assoluta stabilità’ a ‘intenso degrado’ : così Autostrade cambiò in soli 2 anni il giudizio nei report ufficiali : Un’infrastruttura caratterizzata nel 2009 da “assoluta sicurezza e stabilità“, su cui l’azienda “ha più volte fornito garanzie”. Che solo due anni più tardi, nel 2011, è descritta come afflitta da “intenso degrado” ed è quindi “da anni oggetto di una manutenzione continua“. E’ il modo in cui in soli 24 mesi è evoluto il giudizio di Autostrade per l’Italia sul Ponte Morandi, ...

Temptation island vip - Stefano Gabbana : 'Ma quali celebrità'. Fabio Esposito lo umilia : 'Da 30 anni tu...' : Stefano Gabbana dopo aver visto il promo di Temptation island Vip ha scritto su Instagram che le uniche celebrità del programma sono Valeria Marini e Stefano Bettarini. Ma un concorrente, Fabio ...

Gomorra - Salvatore Cantalupo è morto / L'attore della nota serie tv aveva 59 anni : l'annuncio di Fabio Gallo : L'attore di Gomorra, Salvatore Cantalupo, è morto. Interpretava il ruolo di un sarto, sfruttato dal suo datore di lavoro, che a sua volta veniva ricattato da camorristi.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 14:28:00 GMT)