17 anni dopo l' attentato riapre la stazione della metro del World Trade Center

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

Italia - 9-8 ai rigori con la Spagna : azzurri campioni d'Europa 13 anni dopo : 13 anni dopo siamo sul tetto d'Europa. L'Italia del Beach Soccer batte la Spagna 9-8 ai tiri di rigore e si aggiudica l'Europeo di Alghero, facendo letteralmente impazzire il pubblico della Riviera ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni dal 10 al 14 settembre : Vittorio tre anni dopo… : Polemiche, petizioni e commenti social non hanno impedito alla Rai di trasformare la terza stagione de Il Paradiso delle Signore in una soap. Nove mesi di messa in onda e un totale di 180 puntate che i vertici della televisione pubblica hanno messo in conto per creare un vero e proprio caso e riempire un vuoto che rimasto tale dalla fine di Centovetrine. All’epoca Mediaset, causa ascolti ancora in calo, decise di chiudere la soap torinese ...

«Papà scusa - riportami a casa» - le prime parole di Maria ricomparsa dopo 5 anni dalla sua fuga : A 13 anni aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggi Maria Henselmann è tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nel 2013 e in questi...

Violentarono ragazzina di 12 anni : "messa in prova" per gli aggressori - fuori dal carcere dopo tre mesi : Gli aggressori hanno tra 14 e 16 anni. È stata accolta la loro richiesta per la cosiddetta “messa in prova”, il percorso di...

Crack Lehman 10 anni dopo : banche e finanza sono più sicure? : Insomma, le distorsioni introdotte dal QE svaniranno con la scomparsa del QE stesso e l'atterraggio per l'economia internazionale potrebbe essere burrascoso. In conclusione, aver avuto per dieci ...

Lonigo - dopo aver ucciso la moglie voleva rapire figlia/ Ultime notizie : bambina di 6 anni salvata dai nonni : Lonigo, dopo aver ucciso la moglie voleva rapire figlia. La bambina di 6 anni è stata salvata dai nonni. Il retroscena sull'omicidio di Tanja Dugalic, il cui marito si è poi ucciso(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 00:28:00 GMT)

Riapre dopo 17 anni la stazione della metro distrutta l'11 settembre : Martedì prossimo ricorrerà il diciassettesimo anniversario degli attentati al World Trade Center dell'11 settembre 2001 . Una delle pagine più buie della storia recente, indelebilmente impressa nella ...