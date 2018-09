Zone of The Enders – The 2nd Runner | Recensione | Trailer e Gameplay

Preparate i mecha! Zone of the Enders : The 2nd Runner - M?RS è ufficialmente disponibile : Konami annuncia che Zone of the Enders: The 2nd Runner - M∀RS è disponibile da oggi per PlayStation 4 (con supporto per PlayStation VR) e PC. Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale. I videogiocatori potranno rivivere gli entusiasmanti combattimenti tra mech, che hanno reso celebre questa leggendaria saga, in una nuova versione rimasterizzata con supporto per 4K e VR ed effetti sonori totalmente reingegnerizzati.Zone OF THE Enders: ...

Zone OF THE ENDERS : THE 2nd RUNNER – M?RS disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS è disponibile da oggi per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation VR e PC (via Steam). ZONE OF THE ENDERS: THE 2nd RUNNER – M∀RS arriva oggi I videogiocatori potranno rivivere gli entusiasmanti combattimenti tra mech, che hanno reso celebre questa leggendaria saga, in una nuova versione ...

Paradiso non può attendere - il leader dei Thegiornalisti non si ferma più : «Una nuova canZone per tutti» : Un'estate in Paradiso. Facile, se hai la penna più prolifica, e munifica, dell'attuale pop italiano. leader di Thegiornalisti, autore ricercatissimo, vista la sua attitudine al tormentone, Tommaso ...