Zenit | Marchisio è già un idolo | presentazione in grande stile VIDEO

Marchisio presentato in grande spolvero - allo stadio San Pietroburgo il centrocampista dello Zenit fa il suo ingresso trionfale [VIDEO] : Claudio Marchisio allo stadio San Pietroburgo in grande spolvero, la presentazione ufficiale del centrocampista ex Juventus Roberta Sinopoli filma e poi posta sui social i video della presentazione ufficiale di Claudio Marchisio con la maglia dello Zenit. allo stadio di San Pietroburgo l’ingresso del centrocampista ex Juventus è trionfale. Al fianco di Marchisio non mancano i due figli Davide e Leonardo che indossano le maglie che ...

Marchisio Zenit - primo allenamento con la squadra : primo allenamento russo per Claudio Marchisio. L'ex bianconero, nuovo numero 10 dello Zenit San Pietroburgo, ha incontrato l'allenatore Sergej Semak ed ha svolto la prima sessione di lavoro con la ...

Zenit - Marchisio : 'Ecco chi mi ha convinto ad accettare' : Claudio Marchisio , centrocampista dello Zenit San Pietroburgo , spiega a Sky Sport perché ha scelto la Russia per ripartire dopo l'addio alla Juve: 'Ormai sono pronto per questa nuova realtà, questa nuova esperienza con la mia famiglia. In questa trattativa ho avuto la fortuna ...

Claudio Marchisio - la sua vita dopo la Juventus : riparte dallo Zenit di San Pietroburgo : L'ufficialità è arrivata dal sito ufficiale dello Zenit San Pietroburgo : Claudio Marchisio è un giocatore del club russo. L'ex centrocampista juventino aveva deciso all'improvviso di recidere il ...

Zenit - UFFICIALE : arriva Marchisio. “Avevo promesso che non avrei…” : arriva MARCHISIO- Claudio Marchisio è un nuovo giocatore dello Zenit. Accordo totale tra il giocatore e il club russo e ufficialità arrivata nelle scorse ore. Il centrocampista ha sottolineato la sua scelta tramite il sito UFFICIALE del club russo. “Avevo promesso che non avrei più giocato in Italia” “Non ho avuto dubbi a firmare per […] L'articolo Zenit, UFFICIALE: arriva Marchisio. “Avevo promesso che non ...

Marchisio allo Zenit si porta l'affetto di tutto il popolo Juve : ROMA - E' come se lo Zenit San Pietroburgo avesse acquisito, tutto d'un colpo, qualcosa come 14 milioni di tifosi. Perché difficilmente un tifoso bianconero non si informerà, dalle prossime settimane ...

Marchisio allo Zenit : l’ex Juve emigra in Russia - cifre e dettagli : Claudio Marchisio e la Juventus si erano detti addio a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo. Molti dei tifosi bianconeri non l’avevano presa affatto bene, soprattutto coloro che non vedono di buon occhio i modi con cui la dirigenza bianconera negli anni si è separata dalla sue ‘bandiere’. Il ‘principino’ bianconero aveva fatto una scelta d’amore verso la Juventus, sollevando squadra e società ...

MARCHISIO ALLO Zenit - È UFFICIALE/ Ultime notizie - contratto biennale con super ingaggio : "progetto ambizioso"

