Williams contro l' arbitro | Ladro | non ho barato

"Sessista - bugiardo - ladro". L'ira di Serena Williams contro l'arbitro che l'ha punita tre volte : "bugiardo", "ladro" e le accuse di "sessismo": Serena Williams ha clamorosamente perso le staffe con il giudice di sedia nella finale femminile degli Us Open e fatto passare in secondo piano lo storico trionfo della giovane Noemi Osaka, prima giapponese a vincere una finale del Grande Slam (6-2, 6-4). E poi nella conferenza stampa finale, 'the Queen' ha raddoppiato la dose sostenendo che gli uomini, sui campi da tennis, sono trattati con minore ...

Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka : Naomi Osaka, giapponese di 20 anni, ha vinto il torneo singolare femminile degli US Open di tennis. che si gioca a New York ed è uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Osaka ha vinto in due set The post Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka appeared first on Il Post.

US Open 2018 : Serena Williams contro Naomi Osaka. New York elegge la sua regina : Questa sera si terrà la finale femminile degli US Open 2018. A contendersi il titolo a Flushing Meadows saranno Serena Williams e Naomi Osaka. Da una parte la conferma dell’americana che per la 30esima volta arriva ad un ultimo atto di uno Slam, mentre dall’altra c’è la sorpresa della giapponese, alla sua prima finale Slam della carriera. Serena è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo ...

Us Open - a Serena Williams il derby di famiglia contro Venus : Qui a New York tutti volevano la sfida in famiglia tra le sorelle Williams : Serena 36 anni, Venus 38, icone dello sport a stelle e strisce l'una di di fronte all'altra nel torneo di casa. ...

Le sorelle Serena e Venus Williams venerdì giocheranno l’una contro l’altra agli US Open : venerdì le tenniste e sorelle statunitensi Serena e Venus Williams giocheranno per la trentesima volta l’una contro l’altra, al terzo turno degli US Open di New York, uno dei quattro Grand Slam, cioè i tornei di tennis più importanti al The post Le sorelle Serena e Venus Williams venerdì giocheranno l’una contro l’altra agli US Open appeared first on Il Post.

Us Open – Secondo turno amaro per Giorgi - niente da fare contro Venus Williams : Camila è già fuori : Camila Giorgi fuori già al Secondo turno degli Us Open, la tennista italiana affonda sotto i colpi della tennista statunitense Venus Williams Camila Giorgi fuori dagli Us Open 2018. Al Secondo turno del grande slam americano, l’unica tennista italiana rimasta in tabellone è stata sconfitta da Venus Williams, numero 16 della classifica Wta. La sfida che si preannunciava ardua per l’azzurra, ha confermato la supremazia della ...

LIVE US Open 2018 in DIRETTA : i risultati di mercoledì 29 agosto. Camila Giorgi sotto di un set contro Venus Williams! Avanza Svitolina - ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a ...

US Open 2018 : Rafael Nadal - Serena Williams e Murray le stelle - Camila Giorgi cerca l’impresa contro Venus Williams : Terza giornata di incontri a New York (Stati Uniti) degli US Open 2018 di tennis, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. In programma gli incontri della parte alta dei tabelloni (maschile e femminile) e spettacolo che non mancherà di certo. Nadal, Serena Williams E Murray LE VEDETTE – Sull’Arthur Ashe la campionessa in carica Sloane Stephens (testa di serie n.3) darà il via alle danze contro l’ucraina ...

Serena Williams shock - svelato il motivo del ko contro Konta : “quel giorno l’assassino di mia sorella…” : Serena Williams ha svelato i motivi alla base della netta sconfitta rimediata contro Konta a San Jose: una particolare notizia ha turbato la concentrazione della tennista americana Il match perso contro Johanna Konta nel WTA di San Jose, con il punteggio di 6-1 / 6-0, ha rappresentato la sconfitta peggiore della carriera di Serena Williams. Un ko sorprendente, arrivato per giunta mentre la tennista americana sembrava in netta ripresa (dopo ...

Villeneuve : altre cattiverie gratuite contro la Williams : Jacques Villeneuve pensa che il connazionale Lance Stroll dovrebbe lasciare subito la Williams, dato che il padre Lawrence è a capo del consorzio che ha acquistato la Force India, salvandola dall’amministrazione controllata e dal fallimento. “Lance dovrebbe finire la stagione alla Force India, non dovrebbe aspettare, ma correre subito in Belgio, a fine mese“, ha […] L'articolo Villeneuve: altre cattiverie gratuite contro ...

Serena Williams-Usada - è guerra : "Antidoping? Controllano sempre me" : Serena Williams è ancora, indubbiamente, la tennista più forte e vincente del mondo. La statunitense è riuscita nell'impresa di arrivare fino in fondo a Wimbledon dopo aver ripreso l'attività agonistica da soli 10 mesi dopo la gravidanza. La 36enne è stata battuta all'atto ...