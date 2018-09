Vuelta 2018 Streaming video e diretta tv | vincitore | percorso e orario 15^ tappa

Vuelta a Espana 2018 - la tappa di oggi (domenica 9 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, domenica 9 settembre, andrà in scena la quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, per un totale di 178,2 km. Il percorso prevede ben quattro salite: a 20 km dal via il meno impegnativo Alto de Santo Emiliano (terza categoria, 6,1 al 4,7%); 80 km più lontano si scala per la prima volta il Mirador del Fito (prima categoria, 7,1 km al 7,7%), salita che viene ripetuta poco più di 30 km dopo. ...

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru cresce a piccoli passi. Ai Mondiali utile in supporto di Vincenzo Nibali? : Oggi alla Vuelta a España Fabio Aru ha dato i primi segnali positivi. Sullo strappo infernale di Les Praeres. Nava, il sardo ha infatti realizzato la migliore performance in salita nella corsa spagnola, chiudendo in decima posizione con un ritardo di 39”. Rispetto ai crolli sulle altre ascese, il capitano della UAE-Team Emirates è riuscito oggi a resistere nel finale, andando a limitare i danni. Questa prestazione dimostra che la condizione di ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Alejandro Valverde conserva maglia verde e bianca - Mate miglior scalatore : Alejandro Valverde conserva maglia verde e maglia bianca al termine della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Di seguito le altre classifiche della corsa a tappe iberica. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 101 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – – 3 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 68 ...

Vuelta a España 2018 : tappa e maglia per Simon Yates. Vincenzo Nibali - che gamba come gregario! Limita i danni Fabio Aru : È tornato il Simon Yates del Giro d’Italia: anche alla Vuelta a España 2018 il britannico della Mitchelton-SCOTT detta legge con le sue azioni caratteristiche. La quattordicesima tappa, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava, vede esaltarsi il gemellino nativo di Bury: uno scatto a 600 metri dal traguardo sulle rampe durissime dell’ultimo strappo per fare colpo doppio, oltre al successo parziale anche la maglia Rossa. I big della ...

Vuelta 2018 – Che colpaccio di Yates a Les Praeres : vittoria e maglia rossa - Nibali da applausi : Simon Yates da urlo a Les Praeres: vittoria di tappa e maglia rossa per il britannico della Mitchelton Scott Una 14ª tappa spettacolare, oggi alla Vuelta di Spagna 2018: una frazione tostissima, per scalatori puri. 171km da Cistierna a Les Praeres con diversi Gpm complicati e un finale inedito per fare la differenza. Ancora una volta, come accaduto pochi giorni fa, Vincenzo Nibali è riuscito ad essere protagonista, tirando in testa al ...