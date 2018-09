Vuelta 2018 | il francese Pinot vince la 15tappa Simon Yates resta leader

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 15 : Sulla Covadonga vince Pinot davanti agli uomini più attesi. In pieno controllo Yates, mentre vanno in difficoltà Uran, Izaguirre e soprattutto Aru, che naufraga ad oltre 5'

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Alejandro Valverde sempre maglia verde e bianca - Mate miglior scalatore : Alejandro Valverde conferma il primato nella classifica a punti e nella classifica combinata della Vuelta di Spagna 2018, Luis Mate veste sempre la maglia di miglior scalatore. Di seguito le altre classifiche della corsa a tappe iberica. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 115 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates consolida il primato - 14° Fabio Aru : Dopo la quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, il britannico Simon Yates consolida la maglia rossa guadagnando altri secondi su Alejandro Valverde e Nairo Quintana anche grazie ai 4″ di abbuono per il terzo posto. Classifica comunque cortissima: martedì potrebbe cambiare tutto con la cronometro e potrebbe rientrare anche l’olandese Steven Kruijswijk, ora quinto a 1’29” alle spalle del colombiano Miguel Angel ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : Pinot sorprende i favoriti. Yates conserva la maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.

Classifica Vuelta 2018 / Simon Yates conferma la maglia rossa : sale Pinot! (15^ tappa) : Classifica Vuelta 2018: la maglia rossa è sulle spalle di Simon Yates che comanda su Alejandro Valverde e Nairo Quintana. Il focus sulla generale e sulle altre graduatorie della corsa(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : i big si controllano a Lagos de Covadonga. Sorprende tutti Thibaut Pinot - Aru staccato : Ci si aspettava moltissimo dalla quindicesima tappa, invece la Vuelta a España 2018 resta ancora chiusissima. I 178,2 chilometri da Ribera de Arriba fino in vetta a Lagos de Covadonga non hanno ribaltato gli equilibri, con gli scalatori che si sono gestiti nuovamente, non lanciando attacchi decisi. Chi ne ha approfittato è stato Thibaut Pinot (FDJ), che ha anticipato tutti tornando alla vittoria dopo più di un anno. Resta in Maglia Rossa, ...

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot si prende i Lagos de Covadonga : successo in solitaria al termine della 15ª tappa : Thibaut Pinot conquista la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: il francese taglia per primo il traguardo di Lagos de Cavadonga in solitaria Domenica di grande ciclismo sulle strade spagnole, per la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, quella che chiude la seconda settimana della grande corsa iberica. Nei 178.2 km che si snodano da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, saranno gli scalatori a darsi battaglia, specialmente sulla ...

Vuelta 2018 – Contatto Geniez-Kwiatkowski : brutta caduta a 27 km dal traguardo [VIDEO] : brutta caduta a 27 km dall’arrivo della 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: Contatto fra Geniez e Kwiatkowski, entrambi finiti doloranti sull’asfalto Domenica di grande ciclismo sulle strade spagnole per la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, che va da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga di 178,2 chilometri. A 27 km dal traguardo da segnalare una brutta caduta che ha coinvolto Alexandre Geniez della squadra francese ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 11 settembre con la sedicesima tappa. Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : Dopo tre frazioni impegnative, entrambe con arrivo in salita, la Vuelta a España 2018 si prende la tradizionale pausa del lunedì tra la seconda e l’ultima settimana di corsa. I corridori approfitteranno della giornata di riposo domani, lunedì 10 settembre, per accumulare energie in vista della fase più importante dell’evento. La carovana tornerà in sella martedì 11 settembre per affrontare la sedicesima tappa della corsa iberica, una ...

