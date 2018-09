Vuelta 2018 – Il ct Cassani difende Fabio Aru | “inutile portarlo al Mondiale?

sportfair

: ELIA VIVIANI!!! ??????????? Seconda vittoria alla Vuelta, 17esima in stagione! ?? Sagan secondo, terzo Nizzoli ?… - Eurosport_IT : ELIA VIVIANI!!! ??????????? Seconda vittoria alla Vuelta, 17esima in stagione! ?? Sagan secondo, terzo Nizzoli ?… - SpazioCiclismo : Due ritiri ieri a #LaVuelta18 - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:25 per la diretta de #LaVuelta18 -

(Di domenica 9 settembre 2018) Il ct azzurro non ha intenzione di mettere in discussioneAru, confermando la sua presenza aldi Innsbruck Non sta certo brillandoAru in questa, ma la sua presenza al prossimodi Innsbruck non è assolutamente in discussione. Parola del commissario tecnico, che ha spento le voci di un clamoroso taglio del sardo, accusato di non essere al top della forma: “so benissimo cosa mi può dare e per me non è assolutamente in discussione. E anche lui sa cosa voglio, cosa gli chiedo e quale sarà il suo compito. Comunque non lo vedo neppure così male di condizione“. Nonostante le critiche, tuttavia,Aru resta al momento il primo italiano nella classifica generale della, dopo aver guadagnato tre posizioni al termine della quattordicesima tappa: “sinceramente stavo meglio rispetto ai giorni scorsi, per ora posso ...