Volley | Mondiali | è subito festa | Italia-Giappone 3-0

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - debutto vincente al Foro Italico. Zaytsev e compagni in scioltezza : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile: di fronte agli oltre 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, la nostra Nazionale ha sconfitto il Giappone con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) e ha così incominciato la rassegna iridata nel miglior modo possibile. Bisognava vincere a tutti i costi sotto le stelle della capitale, serviva un successo per alimentare i sogni di questo gruppo e di tutti gli appassionati, ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Volley 2018 in DIRETTA : 3-0 - prima vittoria degli azzurri! Dominio al Foro Italico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale è pronta per il debutto al Foro Italico di Roma, gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico davanti a 11mila spettatori infuocati e vogliono incominciare con il piede giusto la propria rassegna iridata. I ragazzi del CT Chicco Blengini cercano una vittoria limpida, fondamentale per alimentare ...

Mondiali Volley 2018 – ‘Mila e Shiro ce spicciano casa’ : ironia e colore sugli spalti del Foro Italico [GALLERY] : Tutto pronto per Italia-Giappone, match inaugurale dei Mondiali di Volley 2018: il tifo azzurro è caldissimo, ironia e colore sugli spalti del Foro Italico Roma invasa dai fan della pallavola, la Città Eterna diventa capitale del Volley in vista dei Mondiali 2018, con l’Italia impegnata nella sfida inaugurale contro il Giappone. Foro Italico gremito e colorato di azzurro, ma anche di rosso, bianco e verde. Caldissimo il tifo italiano ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone stasera in tv. A che ora comincia e su che canale vederla : Alle ore 19.30 si giocherà Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Partita imperdibile al Foro Italico di Roma, gli azzurri vanno a caccia della vittoria. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - vittoria fondamentale verso la seconda fase! Si portano dietro tutti i risultati : L’Italia si avvicina a grandi passi alla sfida contro il Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile in programma alle ore 19.30. Al Foro Italico di Roma inizierà il lungo cammino della nostra Nazionale che spera di arrivare fino alla terza fase, quella che a Torino tra tre settimane assegnerà il titolo iridato: di fronte al proprio pubblico gli azzurri andranno a caccia del colpaccio, servirà incominciare con il ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - Sergio Mattarella in tribuna. Il Presidente della Repubblica con gli ex Campioni del Mondo : Italia-Giappone è un vero e proprio evento sportivo a tutto tondo, la partita inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile (ore 19.30, al Foro Italico di Roma) richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati ma anche di istituzioni al di fuori del consueto ambito sportivo. L’ospite d’onore della serata sarà infatti Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica sarà in tribuna a sostenere gli azzurri che vogliono ...